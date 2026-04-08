Ibrahim Tatlises dërgohet me urgjencë në spital
Këngëtari i njohur Ibrahim Tatlises, 74 vjeç, është transportuar me urgjencë në spital në Stamboll pas një shqetësimi shëndetësor në shtëpi, menjëherë pas koncerteve jashtë vendit.
Ai u paraqit me tension të ulët të gjakut, dhe pas kontrollit fillestar mjekët identifikuan një infeksion bakterial, duke vendosur për siguri vendosjen e tij në njësinë e kujdesit intensiv.
Drejtori i spitalit, Dr. Engin Çakmakçi, bëri të ditur se Tatlises ka vetëdije të plotë, funksionet e zemrës dhe mushkërive janë normale, dhe gjendja e tij e përgjithshme është e qëndrueshme.
Trajtimi për infeksionin vazhdon sipas protokolleve mjekësore.
Familjarët e tij, përfshirë fëmijët Ahmet dhe Dilan Çitak, shkuan menjëherë në spital për ta vizituar.
Vajza e tij, Melek Zubeyde, konfirmoi se infeksioni mendohet të ketë origjinën nga tëmthi dhe se ekziston mundësia e një operacioni, në varësi të zhvillimeve të mëtejshme.
Fansat dhe mediat janë alarmuar nga lajmi, por mjekët theksojnë se Tatlises është nën kujdes të plotë dhe gjendja e tij është stabile. /Telegrafi/