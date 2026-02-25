I tha 'Po' - futbollisti njofton ndarjen nga e dashura vetëm tre ditë pas propozimit që i bëri në fushë
Një futbollist që i propozoi të dashurës në fushë ka njoftuar se lidhja e tyre ka përfunduar vetëm tre ditë pas atij momenti.
Mesfushori Derrickson Quiros, lojtar i Club Xelaju në elitën e futbollit të Guatemala, u bë viral pasi i propozoi për martesë partneres së tij pas fitores 4–2 ndaj Marquense në Estadio Mario Camposeco.
Quiros e ndau më pas momentin në rrjetet sociale me përshkrimin: "Partnerja ime e jetës, të dua shumë".
Foto: Globo
Megjithatë, vetëm tre ditë më vonë, njoftoi në Instagram se fejesa kishte marrë fund papritur.
“Po, është e vërtetë që marrëdhënia ime (fejesa) përfundoi. Ishte një situatë personale e vështirë, si çdo ndarje, por preferoj ta trajtoj me respekt dhe pjekuri", shkroi ai.
“Nuk do të flas keq për askënd, as nuk do të hyj në detaje, sepse ishte një marrëdhënie që ishte e rëndësishme për mua në atë kohë".
Quiros shtoi: “Tani jam i përqendruar te karriera ime, te skuadra ime dhe te vazhdimi i rritjes si person. E vlerësoj mbështetjen e të gjithëve dhe shpresoj që ta respektoni këtë moment. Faleminderit".
Edhe ish-e fejuara e tij reagoi në rrjetet sociale, duke deklaruar: “Në fund, nuk do të ketë kurrë përgjigje më të mirë se ajo që ofron heshtja". /Telegrafi/