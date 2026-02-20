“I neveritshëm”, Vinicius Jr i zemëruar me Mourinhon pas incidentit me racizmin
Ylli i Real Madridit, Vinicius Junior, ka marrë mbështetje nga e gjithë bota e futbollit që kur akuzoi Gianluca Prestiannin për fyerje raciste, por jo në Portugali dhe as nga trajnerin Jose Mourinho.
Incidenti shkaktoi trazira në të gjithë lojën dhe, ndërsa nuk është hera e parë që Vinicius është përballur me racizëm në fushë, është hera e parë që kjo ka ardhur nga një lojtar tjetër.
Pasi ndodhi incidenti, Real Madridi dhe lojtarët e tyre e mbështetën plotësisht Viniciusin, ndërsa Benfica shprehu mbështetjen e saj për Prestiannin.
Një gazetar portugez u bë viral pasi pretendoi se roli i ish-diktatorit Francisco Franco në futbollin spanjoll nënkuptonte se Real Madridi nuk duhet të ankohej për racizmin.
Një perspektivë më racionale u ofrua nga Lilian Thuram, i cili vuri në dyshim pse fjalët e Viniciusit dhe Kylian Mbappes nuk ishin provë e mjaftueshme për disa njerëz.
Përtej Prestiannit, personi që është kritikuar më shumë është padyshim Mourinho. Trajneri i Benficas vuri në dukje se "nuk donte të thoshte se Vinicius ishte gënjeshtar", por pasi refuzoi të mbante anë në lidhje me racizmin e supozuar, e zhvendosi bisedën te festimet e Vinicius pak para incidentit. Ai pretendoi se sjellja e tij ishte provokuese dhe një "problem në çdo stadium".
Sipas El Chiringuito, kjo nuk është pritur mirë nga Vinicius dhe se ai është i zemëruar me Mourinhon për komentet e tij pas ndeshjes.
Braziliani nuk e kupton se si mund t’i japë të njëjtën vlerë racizmit të supozuar si festimet e tij “provokuese”, dhe e konsideron përgjigjen e Mourinhos “të neveritshme”. /Telegrafi/
