FIFA kërkon ndryshimin e rregullit të 'ligjit Prestianni' pas incidentit me Vinicius Jr
Shtëpia e futbollit botëror, FIFA pritet të sjellë një ligj të ri pas akuzave ndaj Gianluca Prestiannit për një koment racist ndaj Vinicius Jr.
Braziliani shënoi golin e vetëm të ndeshjes, ndërsa Real Madridi mundi Benficën 0-1 në ndeshjen e parë të ‘play-off’-it të Ligës së Kampionëve, por heroizmat e tij u eklipsuan nga një vërejtje e supozuar raciste nga Prestianni.
Menjëherë pasi gjeti rrjetën në mënyrë të shkëlqyer, Vinicius vrapoi te gjyqtari për t'u ankuar për një koment nga Prestianni dhe protokolli anti-racizëm u aktivizua për të sjellë një ndërprerje 10-minutëshe.
Kylian Mbappe pretendoi se e dëgjoi Prestiannin, i cili mbuloi gojën me bluzën e tij, të përdorte fjalën "majmun " dhe kërkoi pezullim nga ndeshja e kthimit.
UEFA njoftoi se po hetonte "akuzat për sjellje diskriminuese" dhe sipas Sky Sports, procesi mund të zgjasë deri në tre javë - që do të thotë se argjentinasi mund të luajë në ndeshjen e kthimit në Santiago Bernabeu.
Por incidenti mund të shkaktojë futjen e një rregulli të ri në lojë. Ish-mbrojtësi i Manchester United dhe Arsenal, Mikael Silvestre, anëtar i Panelit të Zërit të Lojtarëve të FIFA-s prej 16 anëtarësh, ka zbuluar se ka diskutime rreth dënimeve për lojtarët që bëjnë një përpjekje të qartë për të mbuluar gojën e tyre.
“Grupi ynë në WhatsApp ishte në zjarr dhe po përpiqemi të gjejmë mënyra për të sanksionuar lojtarët që flasin duke mbuluar gojën", ka fillimisht ai për Sky Sports.
“Është një gjë të flasësh për taktikat me shokët e skuadrës ose të bësh një diskutim të rastësishëm, por qartësisht kishte urrejtje midis lojtarëve dhe veçanërisht nga njëri ndaj tjetrit”.
“Ndoshta duhet ta sanksionojmë këtë lloj sjelljeje - qoftë nëse i vë duart para gojës apo e mbulon gojën me bluzë siç bëri ai”.
“Duhet të flasim me gjyqtarët se çfarë mund dhe nuk mund të bëjnë. Është një punë në vazhdim”, përfundoi Silverstre.
Benfica i hodhi poshtë pretendimet në një postim të çuditshëm në rrjetet sociale ku tha se "lojtarët e Real Madridit nuk mund ta kenë dëgjuar atë që pretendojnë se kanë dëgjuar".
Gjigantët e Lisbonës më pas lëshuan një deklaratë ku thanë se Prestianni ishte nënshtruar një "fushate shpifjeje", ndërsa lojtari, i cili çaktivizoi komentet në Instagramin e tij, ka mohuar të ketë përdorur ndonjë fyerje raciste.
Në përputhje me Nenin 14 të rregullores disiplinore të UEFA-s (racizëm dhe sjellje diskriminuese), Prestianni mund të përballet me një pezullim prej 10 ndeshjesh nëse shpallet fajtor.
Ky sanksion iu dha mbrojtësit të Slavia Pragës, Ondrej Kudela, pasi u shpall fajtor për abuzim racist ndaj Glen Kamaras gjatë një ndeshjeje të Ligës së Evropës kundër Rangers. /Telegrafi/