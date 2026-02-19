Chilavert: Vinicius nuk duhet të jetë idiot dhe Mbappe duhet të heshtë, ai jeton me një transvestit
Ish-portieri i Paraguait, Jose Luis Chilavert, ka sulmuar sërish Vinicius Junior, këtë herë duke mbrojtur Gianluca Prestiannin, lojtarin e Benficës të cilin braziliani e akuzoi për racizëm.
Sipas gazetës Marca, Chilavert bëri një sërë pretendimesh kontroverse, homofobike dhe raciste në një paraqitje në radio, duke pretenduar se futbolli është "bërë homoseksual" dhe se Vinicius ishte ai që e nisi konfliktin.
Incidenti, për kujtesë, ndodhi gjatë ndeshjes së Ligës së Kampionëve midis Real Madridit dhe Benficës, në të cilën Reali fitoi 1-0, pas së cilës Vinicius akuzoi Prestiannin se e quajti majmun.
Chilavert, i cili më parë ka bërë shpërthime drejtuar Vinicius, e mbrojti futbollistin argjentinas Prestianni në një deklaratë për Radio Rivadavia.
"Unë solidarizohem me Prestiannin sepse Vinicius është i pari që i fyen të gjithë. Nëse e shikoni videon, ai ishte i pari që e quajti 'budalla'. Fyerja e parë erdhi nga një lojtar me lëkurë të errët", tha 60-vjeçari Chilavert, i cili i tha brazilianit në vitin 2024: "Mos u bëj pederast, futbolli është për burra".
Paraguaiani i bëri thirrje Benficës të mbrojë lojtarin e saj dhe kundërshtoi çdo sanksion të UEFA-s për Prestiannin. Sipas mendimit të tij, ndëshkimi i argjentinasit do të krijonte një precedent.
"Nëse e ndëshkojnë, kjo do t'u japë komuniteteve gej, lezbike dhe të ngjashme të drejtën për të dhënë shembull. Jo, futbolli është një drejtkëndësh ku luajnë burrat dhe ku ne flisnim me njëri-tjetrin. Që kur instaluan mikrofonë dhe kamera, është bërë më homoseksualë", tha Chilavert.
Ish-portieri akuzoi Viniciusin për diskriminim ndaj të bardhëve, duke kujtuar ndeshjen midis Brazilit dhe Spanjës.
"Bota në të cilën jetojmë ka kujtesë të shkurtër. Vinicius më pas tha para kamerave, duke qarë, se donte një top futbolli në të cilin njerëzit me ngjyrë mund të jetonin më mirë. Epo, ai vetë diskriminon. A do që ne të bardhët të jetojmë keq?", pyeti Chilavert, duke shtuar se të gjitha incidentet raciste në futboll "ndodhin në Evropë".
Sulm edhe ndaj Mbappes
Chilavert gjithashtu sulmoi Kylian Mbappn, i cili mbrojti shokun e tij të skuadrës Vinicius në fushë dhe pretendoi se Prestianni e quajti brazilianin majmun pesë herë.
"Çfarë ka për të thënë ai? Mbappe flet për vlerat dhe të gjitha këto, dhe jeton me një transvestit. Kjo nuk është normale. Secili mund të bëjë çfarë të dojë me jetën e tij, por nuk është normale që një burrë të jetojë me një transvestit”.
“Gjëja më e mirë që një burrë mund të ketë pranë është një grua", përfundoi Chilavert, duke aluduar në lidhjen e supozuar të sulmuesit francez me modelen transgjinore Ines Rau në vitin 2022. /Telegrafi/