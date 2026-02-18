Benfica riafirmon mbështetjen për Gianluca Prestiannin, ndërsa UEFA hap procedura disiplinore
UEFA zyrtarisht ka hapur procedura disiplinore për të përcaktuar se çfarë ndodhi gjatë ndeshjes play-off të Ligës së Kampionëve të së martës midis Benficës dhe Real Madridit, por skuadra portugeze e ka bërë të qartë qëndrimin e saj me mbështetje të plotë për lojtarin Gianluca Prestianni.
Polemikat shpërthyen në Estadio da Luz pasi Vinicius Junior shënoi atë që rezultoi të ishte goli i fitores 1-0 të Real Madridit. Menjëherë pas festimit, Vinicius raportoi te gjyqtari abuzimin e dyshuar racist nga Prestianni, duke aktivizuar protokollin anti-racizëm të UEFA-s dhe duke çuar në një ndërprerje të përkohshme prej rreth 10 minutash. Lojtarët e Real Madridit menduan për pak kohë të largoheshin përpara se ndeshja të rifillonte.
Prestianni ka mohuar të ketë bërë ndonjë fyerje raciste, duke këmbëngulur se fjalët e tij janë keqinterpretuar. Ndërsa shqyrtimi u intensifikua gjatë natës, Benfica ndau fillimisht një video që synonte të tregonte se lojtarët e Real Madridit nuk mund ta kenë dëgjuar atë që tha argjentinasi ndërsa mbulonte gojën me fanellën e tij. Të mërkurën, klubi pasoi me një deklaratë të gjatë zyrtare.
Provat e Benficës për të shfajësuar Prestiannin dhe për të hedhur dyshime mbi versionin e lojtarëve të Real Madridit
Në komunikatën e publikuar në faqen e saj zyrtare të internetit, Benfica tha se mirëpriti hetimin e UEFA-s.
“Sport Lisboa e Benfica mirëpret, në një frymë bashkëpunimi, transparence, hapjeje dhe sqarimi, masat e shpallura sot nga UEFA pas rastit të dyshuar të racizmit që ndodhi gjatë ndeshjes kundër Real Madridit”, thuhet fillimisht në njoftim.
Klubi portugez theksoi qëndrimin e tij historik kundër diskriminimit, duke përmendur identitetin dhe vlerat e tij.
"Klubi riafirmon qartë dhe pa mëdyshje angazhimin e tij historik dhe të pa-kompromis për të mbrojtur vlerat e barazisë, respektit dhe përfshirjes, të cilat korrespondojnë me vlerat themelore të themelimit të tij dhe për të cilat Eusebio është simboli më i madh”.
Benfica gjithashtu nënvizoi besimin e saj të plotë në versionin e ngjarjeve të lojtarit.
“Sport Lisboa e Benfica përsërit mbështetjen dhe besimin e plotë në versionin e paraqitur nga lojtari Gianluca Prestianni, sjellja e të cilit në shërbim të klubit është udhëhequr gjithmonë nga respekti për kundërshtarët, institucionet dhe parimet që përcaktojnë identitetin e Benfica-s”.
Deklarata përfundoi me një qortim të prerë ndaj reagimit që lidhej me rastin.
"Klubi e dënon fushatën shpifëse, viktimë e së cilës ka qenë lojtari”, përfundon komunikata e klubit portugez. /Telegrafi/