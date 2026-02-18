UEFA nis procedurat pas incidentit racist në ndeshjen Benfica-Real Madridit
UEFA thuhet se ka nisur procedurat për incidentin e të martës mbrëma në ndeshjen mes Benficës dhe Real Madridit në Ligën e Kampionëve, ku ka dyshime për fyerja raciste.
Sipas Sky Sports, UEFA është përgjigjur ndaj incidenteve që ndodhën mbrëmë (e martë) në Estadio da Luz gjatë ndeshjes së Ligës së Kampionëve midis Benficas dhe Real Madridit, në të cilën Vinicius Jr raportoi fyerje të dyshuara raciste nga Gianluca Prestianni.
Organi drejtues i futbollit evropian lëshoi një deklaratë të shkurtër duke konfirmuar se po heton ngjarjet.
Provat e Benficës për të shfajësuar Prestiannin dhe për të hedhur dyshime mbi versionin e lojtarëve të Real Madridit
"Raportet zyrtare nga ndeshjet e mbrëmshme janë duke u shqyrtuar aktualisht. Kur raportohen incidente, iniciohen procedurat dhe, nëse këto çojnë në sanksione disiplinore, këto shpallen në faqen e internetit disiplinore të UEFA-s”.
“Për momentin, nuk kemi informacione të mëtejshme për të dhënë ose komente të mëtejshme për të bërë", thuhet në deklaratën zyrtare të UEFA-s.
Ajo që ndodhi ishte se, pasi shënoi një gol të mrekullueshëm në minutën e 49-të, pas festimit për 0-1, Vinicius i raportoi gjyqtarit, Francois Letexier, një fyerje të supozuar raciste nga argjentinasi Prestianni.
Kjo gjë shkaktoi aktivizimin e protokollit anti-racizëm të UEFA-s, me një ndërprerje tetë-minutëshe të ndeshjes derisa ndeshja të rifillonte pasi u analizuan imazhet. /Telegrafi/