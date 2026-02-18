Provat e Benficës për të shfajësuar Prestiannin dhe për të hedhur dyshime mbi versionin e lojtarëve të Real Madridit
Klubi portugez, Benfica ka publikuar një video për të mbrojtur lojtarin e tyre, Gianluca Prestiannin, të cilin Vinicius Junior e akuzon se ka bërë një fyerje raciste.
Ndeshja e së martës mbrëma mes Benficës dhe Real Madridit perfundoi me fitoren 0-1 të mysafirëve falë një goli të Vinicius Jr.
Megjithatë, përkundër supergolit, vëmendja u vodh nga një episod i supozuar racist ndaj brazilianit nga Prestianni i Benficës.
Vinicius Jr vrapoi drejt gjyqtarit për të akuzuar lojtarin teksa ndeshja u ndërpre për gati 10 minuta.
Prestianni gjithashtu u akuzua edhe nga lojtarë tjerë të Real Madridit, si Kyalian Mbappe, Aurelien Tchouameni dhe Federico Valverde, të cilët pretendojnë se braziliani i quajt ‘majmun’.
Por, klubi portugez është përkujdesur t’i publikoj disa prova të cilat hedhin dyshime mbi versionin e Real Madridit, pasi sipas tyre, asnjëri nuk e ka dëgjuar Prestiannin se çfarë tha shkaku i distancës.
“Siç e tregojnë imazhet, duke pasur parasysh distancën, lojtarët e Real Madridit nuk mund ta kenë dëgjuar atë që thonë se kanë dëgjuar”, thuhet në postimin e Benficës, të bashkangjitur me një fotografi. /Telegrafi/
Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM
— SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026