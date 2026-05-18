Dyshohet se kishte tentuar të prekte me dorë një grua në Prishtinë, një person dërgohet në mbajtje
Një grua dyshohet se është ngacmuar nga një person.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të dielën rreth orës 18:00, në Prishtinë.
Tutje bëhet e ditur se dyshohet se i njëjti kishte tentuar që edhe ta prekte me dorë ankuesen.
“Dyshohet se ankuesja f/k në vazhdimësi është ngacmuar nga i dyshuari m/k. Dyshohet se i njëjti kishte tentuar që edhe ta prekte me dorë ankuesen. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/