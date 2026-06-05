I morën falas pas një problemi në sistem, FIFA anulon biletat e Kupës së Botës për rreth 60 tifozë
FIFA ka anuluar biletat e Kupës së Botës që u ishin lëshuar rreth 60 tifozëve, pasi këta të fundit i kishin përfituar gabimisht falas për shkak të një problemi teknik në faqen zyrtare të shitjes.
Sipas organit qeverisës të futbollit, biletat ishin “ndarë pa pagesë për shkak të një problemi të mëparshëm me pagesën gjatë procesit të arkëtimit”. FIFA tha se “shpreh keqardhje për gabimin dhe çdo shqetësim të shkaktuar”, duke theksuar se tifozët e prekur nuk e kanë humbur rezervimin, por janë ftuar që të paguajnë shumën e saktë për t’i mbajtur biletat.
Rasti vjen si episodi më i fundit në një program të biletave të Kupës së Botës që prej kohësh ka qenë i diskutueshëm. Prokurorët e përgjithshëm të Nju Jorkut dhe Nju Xhersit po e hetojnë procesin për shkelje të mundshme të ligjeve të mbrojtjes së konsumatorit, duke rritur edhe më shumë presionin mbi FIFA-n në prag të nisjes së turneut.
FIFA u ka bërë të ditur blerësve përmes një emaili se biletat me çmim të gabuar ishin shpërndarë përmes faqes zyrtare të Kupës së Botës më 21 maj. Kjo datë erdhi më shumë se tre muaj pasi presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, kishte deklaruar se të gjitha 104 ndeshjet e Botërorit ishin shitur.
Megjithatë, FIFA vazhdon ende të shesë bileta për ndeshjet e Kampionatit Botëror, i cili hapet të enjten e ardhshme në Mexico City.
Ende nuk dihet nëse çmimet për ndeshjet me më pak interes do të ulen, sipas modelit të rritjes dinamike të çmimeve që FIFA ka përdorur dhe që është kritikuar nga tifozët.
Në të njëjtën kohë, FIFA po operon edhe platformën e saj zyrtare të rishitjes, ku merr 15% komision si nga blerësi ashtu edhe nga shitësi, me arsyetimin se synon të luftojë tregun e ndërmjetësve dhe shitësve të palicencuar.
Megjithatë, platforma të tjera të tregtimit si SeatGeek vazhdonin të shfaqnin disponueshmëri të gjerë biletash për shumë ndeshje.
Biletat e Kupës së Botës 2026 janë raportuar si më të shtrenjtat në historinë e turneut. FIFA e ka justifikuar këtë politikë çmimesh me nevojën për të gjeneruar të ardhura të larta, duke theksuar se fitimet do të shkojnë drejt financimit të projekteve dhe zhvillimit të futbollit në rang global, përmes federatave anëtare./Telegrafi/