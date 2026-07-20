Gucati në gjykatë në Drenas, pasi u kërcënua nga një person në Facebook
Në Gjykatën Themelore në Drenas ka nisur seanca gjyqësore ndaj Eqrem Avdullahut nga Rahoveci, cili akuzohet për veprën penale “kanosje”.
Sipas Prokurorisë, Avdullahu kishte kërcënuar përmes rrjetit social Facebook kryetarin e Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati.
Sipas aktakuzës, ekziston dyshimi i bazuar mirë se më 3 qershor 2026, rreth orës 13:10, i pandehuri Eqrem Avdullahu, përmes llogarisë së tij në Facebook, ka kanosur seriozisht Hysni Gucatin, duke i shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri për jetën.
Në aktakuzë thuhet se në një faqe në Facebook me emrin “Diaspora në Krye” ishte postuar një fotografi e Hysni Gucatit me mbishkrimin “Prokuroria heton Hysni Gucatin - mori rrogë për 19 vite si sekretar shkolle pa shkuar në punë”.
Sipas Prokurorisë, më pas i pandehuri, përmes profilit të tij personal në Facebook me emrin “Eqrem Avdullahu”, kishte komentuar: “Këtë derr duhet pushkatu”.
“Eqrem Avdullahu nga Rahoveci. Ekziston dyshimi i bazuar mirë se me datën 03.06.2026, rreth orës 13:10, i pandehuri Eqrem Avdullahu, përmes rrjetit social Facebook, me qëllim të shkaktimit të frikësimit dhe ankthit seriozisht e kanos të dëmtuarin Hysni Gucati, në atë mënyrë që në një fanpage në rrjetin social Facebook me emrin ‘Diaspora në Krye’, ishte postuar një foto e të dëmtuarit me mbishkrimin ‘Prokuroria heton Hysni Gucatin - morri rrogë për 19 vite si sekretar shkolle pa shkuar në punë’, ku më pastaj i pandehuri përmes rrjetit social personal të tij në Facebook me emrin ‘Eqrem Avdullahu’, kishte shkruar komentin me fjalët ‘Këtë derr duhet pushkatu’, me ç’rast te i dëmtuari ka shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri për jetën e tij, me këtë i pandehuri ka kryer veprën penale ‘kanosje’”, thuhet në aktakuzë. /KP/