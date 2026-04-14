I akuzuari për kanosjen e prezantuesit Alaudin Hamiti pranon fajësinë
I akuzuari Liman Berisha, për kanosjen e moderatorit Alaudin Hamiti, ka pranuar fajësinë në seancën e shqyrtimit fillestar.
Këtë deklarim ai e bëri pas leximit të aktakuzës nga prokurori Arian Frrokaj.
I akuzuari Berisha deklaroi se ndihet fajtor dhe shprehu pendesë për rastin e ndodhur, duke theksuar se nga ai incizim nuk ka pasur asgjë kundër të dëmtuarit Alaudin Hamiti.
Foto: Betimipërdrejtësi
Ai kërkoi falje ndaj tij dhe familjes së tij, si dhe i propozoi gjykatës që gjatë matjes së dënimit t’i shqiptohet një dënim sa më i butë, raporton “Betimi për Drejtësi”.
Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Gojart Zymberi, deklaroi se e mbështet deklarimin e klientit të tij, duke shtuar se ai nuk ka pasur ndonjë qëllim për rrezik real apo serioz ndaj të dëmtuarit, dhe se nga deklarimi i tij vërehet se bëhet fjalë për një reagim emocional.
Po ashtu, ai i propozoi gjykatës që të aprovojë pranimin e fajësisë dhe të shqiptojë një dënim sa më të butë, si dhe të ndërpritet masa e arrestit shtëpiak për të mbrojturin e tij.
Prokurori i shtetit, Arian Frrokaj, nuk e kundërshtoi pranimin e fajësisë, duke theksuar se ai mbështetet në dispozitat ligjore në fuqi dhe se gjatë caktimit të dënimit duhet të merren parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese.
Foto: Instagram
Ndërkaq, përfaqësuesja e palës së dëmtuar, avokatja Blinera Osmani, tha se e mbështet në tërësi qëndrimin e prokurorit, duke theksuar se si pasojë e kërcënimit serioz, i dëmtuari ka përjetuar ndjenjë të vazhdueshme pasigurie për jetën dhe integritetin e tij personal.
Sipas saj, kjo gjendje ka ndikuar drejtpërdrejt në gjendjen emocionale të tij, duke i shkaktuar ankth, stres të vazhdueshëm dhe çrregullim në jetën e përditshme.
Ajo propozoi që gjykata t’i shqiptojë të akuzuarit dënimin në përputhje me kërkesën e prokurorisë.
Pala e dëmtuar, Alaudin Hamiti, tha se e mbështet përfaqësuesen e tij dhe shtoi se dëshiron të dijë arsyet e kërcënimit, pasi që nuk e njeh të akuzuarin dhe nuk ka kërcënuar askënd.
Pranimi i fajësisë u aprovua nga gjyqtari i rastit, Eroll Gashi, i cili tha se lidhur me masën e arrestit shtëpiak do të vendoset me rastin e shpalljes së aktgjykimit.
Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, të datës 19 mars 2026, më 26 nëntor 2024, rreth orës 14:30, në Facebook, në adresën e Klan Kosovës, i pandehuri Liman Berisha, në formë shkrimi dhe mesazhesh zanore, ka dërguar porosi kërcënuese ndaj moderatorit Alaudin Hamiti, duke shkruar: “Edi (ish-banor i programit) është nipi jem, atë fjalë që ia ke thanë, Alaudin, besom ka me pagu me jetë, dhe po e rrite atë ton, ka me hanger plumbin shpejt”.
Sipas aktakuzës, me këtë veprim i dëmtuari ka ndjerë frikë dhe pasiguri.
Prandaj, Berisha ngarkohet me veprën penale “Kanosja” nga neni 181, paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës./BetimipërDrejtësi