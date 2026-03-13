Hugh Jackman planifikon të martohet me partneren Sutton Foster, fëmijët e tij e kundërshtojnë këtë vendim
Sipas mediave të huaja, Hugh Jackman është gati të martohet me Sutton Foster, me të cilën është në një lidhje prej gati një viti.
Çifti po shqyrton martesën, por planet e tyre thuhet se janë komplikuar nga fëmijët e Jackman, të cilët janë kundër kësaj lëvizjeje sepse nuk u pëlqen ideja që babai i tyre të martohet përsëri.
Djali i Jackman, Oscar Maximilian, dhe vajza e tij, Ava Eliot, janë të përkushtuar ndaj nënës së tyre dhe nuk janë të gatshëm ta mbështesin bashkimin e ri të babait të tyre. Megjithatë, në të gjitha këto, babai i tyre dëshiron të respektojë ndjenjat e tyre.
Aktori nuk dëshiron që fëmijët e tij të ndihen të detyruar të futen në një situatë për të cilën nuk janë gati. Situata ndërlikohet edhe më tej nga situata e partneres të Jackman, Sutton Foster.
Konkretisht, ajo i dha fund martesës së saj me skenaristin dhe producentin Ted Griffin në tetor 2024, por divorci i tyre ende nuk është finalizuar zyrtarisht.
Jackman dhe Foster u takuan ndërsa punonin për një ringjallje të muzikalit "The Music Man", i cili u shfaq premierë në shkurt të vitit 2022 në Teatrin Winter Garden në New York.
Në një intervistë të mëparshme, Jackman e përshkroi Foster si një aktore të talentuar, ndërsa ajo e përshkroi atë si të sjellshëm dhe bujar. /Telegrafi/