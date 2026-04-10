Halle Bailey për amësinë: Tani i ndiej gjërat shumë më thellë, nuk kam ndjerë kurrë dashuri si kjo
Këngëtarja, kompozitorja dhe aktorja amerikane Halle Bailey foli rreth asaj se si amësia e ka frymëzuar në mënyrë krijuese gjatë një paraqitjeje të re në "Live with Kelly and Mark".
Konkretisht, ajo shpjegoi se djali i saj Halo e ka ndryshuar, si profesionalisht ashtu edhe në aspektin krijues.
"Të ndryshon shumë, sepse tani i ndiej gjërat shumë më thellë, dhe kjo është një recetë e shkëlqyer për të krijuar dhe shkruar, sepse ke shumë më tepër për të folur dhe mendoj se ke një ndjenjë më të thellë emocionesh për të prekur. Nuk kam ndjerë kurrë dashuri si kjo, është çmenduri", tha ajo.
Gjatë një paraqitjeje të mëparshme si e ftuar, Bailey ndau atë që i pëlqen më shumë tek të qenit nënë.
"Mendoj se ajo që më pëlqen më shumë është se ndiej sikur po mësoj kaq shumë nga fëmija im. Ai zgjon fëmijën e brendshëm brenda meje çdo ditë. Ndihem sikur po e ushqej vajzën e vogël brenda meje, përmes pikturës ose duke bërë ndonjë aktivitet argëtues. Është sikur të jam përsëri fëmijë", tha ajo.
Aktorja thekson se pasi lindi fëmijën e saj, ajo mendoi se tani ishte e rritur.
"Më bëri më të sigurt në vetvete dhe më të sigurt në zërin tim. Fjala ime për këtë vit është më e fortë", tha ajo.
Bailey falënderoi gjithashtu motrën e saj më të madhe Chloe dhe anëtarët e familjes që e ndihmuan në rritjen e saj duke ruajtur një orar të ngjeshur pune.
"Nuk bëj asgjë vetëm. Jam mirënjohëse që kam gra të bukura në jetën time që më rrethojnë. Kjo është shumë e rëndësishme, veçanërisht kur përpiqesh të ndërtosh karrierën tënde, por edhe të balancosh amësinë. Mendoj se gratë mund të bëjnë gjithçka. Ndonjëherë duhet t'i japim njëra-tjetrës më shumë njohje si gra dhe të dimë se jemi të pabesueshme", tha ajo. /Telegrafi/