Hailey Bieber ndan një moment nga stërvitja dhe zbulon rutinën e saj të fitnesit
Modelja e njohur, Hailey Bieber, ka ndarë me ndjekësit një moment nga rutina e saj e përditshme e stërvitjes, duke treguar se si kujdeset për formën fizike.
Në një video të publikuar në Instagram Story, 29-vjeçarja u shfaq duke u stërvitur me trajneren e njohur të fitnesit Kirsty Godso.
Në klip, ajo realizon ushtrime për barkun dhe vithet, duke përdorur pesha ndërsa qëndron e mbështetur mes dy stolave, shkruan DailyMail.
Për stërvitjen, Hailey kishte veshur një reçipeta sportive gri të çelët, pantallona sportive që i përshtateshin trupit dhe atlete të bardha me lidhëse të zeza. Ajo e shoqëroi videon me këngën “Call Back” të Don Toliver.
Postimi vjen vetëm pak ditë pasi Hailey foli për jetën personale në një podcast, ku tregoi se shtatzënia me djalin e saj, Jack Blues Bieber, ishte një surprizë për të dhe bashkëshortin e saj, Justin Bieber.
Gjatë bisedës ajo ndau edhe disa detaje për përvojën e saj gjatë shtatzënisë dhe periudhës pas lindjes. /Telegrafi/