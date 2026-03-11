Gruaja që qëlloi shtëpinë e Rihannës rrezikon burgim të përjetshëm
Gruaja e dyshuar për të shtënat në rezidencën e këngëtares Rihanna në Beverly Hills është akuzuar për tentativë vrasjeje dhe mund të përballet me burgim të përjetshëm.
Ivanna Ortiz u paraqit në Gjykatën e Qarkut të Los Anxhelosit të martën për një seancë dëgjimore për ngritjen e akuzës dhe pranimin e fajësisë, sipas dokumenteve të gjykatës.
Përveç akuzës për tentativë vrasjeje, ai akuzohet për një numër krimesh të tjera, duke përfshirë nëntë akuza për sulm me armë zjarri, dy akuza për të shtëna në një ndërtesë të banuar dhe një akuzë për të shtëna në një automjet.
35-vjeçarja u paraqit në gjykatë e veshur me një kostum blu burgu dhe me flokët e saj të kapur në dy gërsheta bjonde, raportoi California Post. Ajo u deklarua e pafajshme gjatë një seance të shkurtër dëgjimore dhe paraqitja e saj e radhës në gjykatë është planifikuar për 26 mars.
Pas seancës dëgjimore, Prokurori i Qarkut të Los Anxhelosit, Nathan Hochman, deklaroi se Ortiz mund të dënohet me burgim të përjetshëm sipas akuzave kundër saj.
Ortiz është aktualisht e lirë me një garanci prej 1.8 milion dollarësh, që është dukshëm më pak se garancia origjinale prej 10.225 milion dollarësh. Gjykata gjithashtu urdhëroi që ajo të qëndrojë larg Rihannës dhe partnerit të saj, reperit A$AP Rocky.
Shfaqja e së martës ishte paraqitja e parë publike e Ortizit që nga arrestimi i tij.
Sipas raportimeve të mëparshme, i dyshuari u arrestua të dielën për tentativë vrasjeje pasi dyshohet se qëlloi dhjetë herë nga një pushkë AR-15 në shtëpinë e këngëtarit në Kaliforni.
Rihanna jeton në këtë rezidencë me A$AP Rocky dhe tre fëmijët e tyre: RZA (3), Riot Rose (2) dhe Rocky Irish Mayers, pesë muajsh.
Të shtënat, sipas raportimeve, ndodhën në mes të ditës rreth orës 13:21. Fotot e bëra në pronën e yllit të popit tregojnë se plumbat goditën derën e sigurisë së shtëpisë përpara se personi i armatosur të godiste një rimorkio të parkuar në oborr.
Në një konferencë për shtyp të mbajtur pas seancës dëgjimore, prokurori Hochman deklaroi se Rihanna dhe Rocky ishin në rimorkio në kohën e të shtënave kur plumbat filluan të kalonin nëpër xhamin e përparmë.
Gjykata dëgjoi gjithashtu se i dyshuari kishte qëlluar në një shtëpi tjetër në të njëjtën lagje. Dy persona ishin brenda në shtëpi në kohën e të shtënave.
Nëna e Rihannës, tre fëmijët e saj dhe dy anëtarë të stafit ishin në shtëpinë kryesore në kohën e të shtënave, tha prokurori i shtetit.
Pas arrestimit, Page Six raportoi se dosja penale e të dyshuarës tregonte se ajo ishte arrestuar më parë për dhunë në familje pasi dyshohet se kishte sulmuar ish-bashkëshortin e saj. /Telegrafi/