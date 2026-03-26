Gruaja e akuzuar për të shtënat në shtëpinë e Rihannas është deklaruar e pafajshme për tentativë vrasjeje
Gruaja nga Florida e akuzuar për të shtënat me armë në shtëpinë e Rihannas është deklaruar e pafajshme për tentativë vrasjeje.
Ivanna Lisette Ortiz, një grua 35-vjeçare nga Orlando, u akuzua për tentativë vrasjeje, 10 akuza për sulm me armë zjarri gjysmëautomatike dhe tre akuza për të shtëna me armë zjarri në një ndërtesë të banuar në fillim të marsit.
Ajo gjithashtu u deklarua e pafajshme për akuzat e tjera të aktakuzës.
Rihanna
Avokati i Ortizit, Derek Ray Dillman, foli në emër të saj ndërsa ajo qëndronte në dhomën e mbajtjes.
Ka folur vetëm për të hequr dorë nga e drejta e saj për një seancë të shpejtë paraprake dëgjimore.
Dillman kërkoi që lirimi me kusht prej 1.9 milion dollarësh të reduktohej në 70 mijë dollarë, por kërkesa u refuzua.
Më herët këtë muaj, shtëpia e Rihannas në Beverly Hills ishte cak i një të shtëne me armë zjarri.
Në atë kohë, një burim policor tha se këngëtarja ishte në shtëpi në kohën e incidentit, i cili u raportua në orën 13:15 të 8 marsit.
Sipas mediave amerikane, gruaja dyshohet se qëlloi rreth 20 plumba drejt shtëpisë nga një automjet i bardhë Tesla përballë hyrjes së shtëpisë.
Pas incidentit, policia gjeti një automjet të bardhë me të cilin ajo iku në drejtim të jugut në Coldwater Canyon Drive.
Ata arrestuan të dyshuarin, i cili përfundimisht u identifikua si Ortiz, në Qendrën Tregtare Sherman Oaks 30 minuta pasi u telefonua urgjenca 911. /Telegrafi/