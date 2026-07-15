Goal: Lionel Messi ka një armë të re më të fortë
Lionel Messi ka transformuar mënyrën se si ndikon në lojë në këtë Kupë Bote, me statistika të pabesueshme që tregojnë se ai kalon pothuajse gjysmën e kohës së tij në fushë duke ecur.
Ndërsa Argjentina përgatitet për gjysmëfinalen e saj kundër Anglisë, të dhënat zbulojnë se si sulmuesi është përshtatur për të dominuar kundërshtarët dhe për të ruajtur energjinë e tij për momentet vendimtare që vendosin ndeshjet.
Evolucioni taktik i gjenialitetit
Sipas një raporti të kohëve të fundit të BBC, Messi ka ecur 47% të distancës totale që ka përshkuar në Kupën e Botës aktuale, përqindja më e lartë e çdo lojtari në fushë. Por, në vend që të jetë një shenjë e rënies fizike, në rastin e tij kjo është një përshtatje taktike.
Messi vrapon mesatarisht vetëm 8.2 kilometra për ndeshje dhe ka vetëm 2.7 vrapime të shpejta, një rënie e konsiderueshme nga 5.3 katër vjet më parë. Pavarësisht kësaj, performanca e tij ka qenë e pabesueshme. Ai ka pasur 33 gjuajtje dhe ka krijuar 21 raste, më shumë që nga Diego Maradona në vitin 1986.
Edhe pse lëviz më pak, ndikimi i tij është më i madh se kurrë, duke vërtetuar se leximi i lojës është bërë arma e tij më e fortë, sipas portalit të njohur Goal.com.
Zotërimi i artit të hapësirës
Kjo ruajtje strategjike e energjisë është faza më e fundit në një karrierë të shënuar nga përshtatje e vazhdueshme. Që kur bëri një përparim te Barcelona, Messi ka kaluar nga një sulmues krahu dinamik në një rol nëntësh të rremë, duke luajtur përfundimisht si një organizator i tërhequr për Inter Miamin dhe Argjentinën.
"Më parë, nuk më interesonin shumë taktikat. Por me Guardiolën mësova shumë. Fillova të kuptoj hapësirën, si ta mbaj topin dhe si funksionon në të vërtetë loja”, deklaroi Messi.
Ai vuri re gjithashtu se si ka ndryshuar futbolli me kalimin e viteve: "Futbolli ka ndryshuar shumë. Mënyra e të luajturit dhe sistemet kanë ndryshuar. Sot, gjithçka është shumë më taktike dhe kërkon më shumë vëmendje nga ana fizike. Më parë, mund të gjeje më shumë hapësirë në fushë".
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Ripërtëritja e një rivaliteti historik
Kapiteni me përvojë argjentinas aktualisht është i barabartë në vendin e parë në listën e golashënuesve me Kylian Mbappe, me tetë gola dhe tre asistime. Argjentina tani ka një objektiv të qartë për t'u bërë skuadra e parë që mbron titullin e Kupës së Botës që nga viti 1962. Ata luajnë ndaj Anglisë, me të cilën përballen sot në orën 21:00 në stadiumin e Atlantës.
Anglezët përballen me një detyrë të vështirë, pasi duhet të përpiqen të përsërisin atë që vetëm Polonia ka arritur të bëjë në 15 paraqitjet e fundit të Messit në Kupën e Botës, ta ndalojnë atë të shënojë ose të asistojë. /Telegrafi/