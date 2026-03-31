Gjyqi i Russell Brand shtyhet për në tetor, pritet të zgjasë dy muaj
Gjyqi ndaj komedianit dhe aktorit britanik, Russell Brand, i akuzuar për përdhunim dhe sulme seksuale, është shtyrë dhe pritet të nisë më 12 tetor në një gjykatë në Londër.
Procesi, që fillimisht ishte planifikuar për qershor, mund të zgjasë deri në dy muaj dhe do të përfshijë të gjitha akuzat e ngritura ndaj tij.
Brand përballet me disa akuza që lidhen me ngjarje të ndodhura mes viteve 1999 dhe 2009, ku disa gra e akuzojnë për përdhunim, sulme seksuale dhe dhunë fizike.
Russell Brand
Ai i ka mohuar të gjitha akuzat dhe është deklaruar i pafajshëm, ndërsa gjatë procesit ndodhet në liri me kusht (me kaucion).
Pas akuzave të para në vitin 2025, Brand reagoi publikisht duke thënë se, edhe pse në të kaluarën ka pasur probleme me varësinë dhe sjellje të papërgjegjshme, ai kurrë nuk ka kryer marrëdhënie pa pëlqim.
Akuzat dolën në pah pas një hetimi të realizuar në vitin 2023 nga The Sunday Times dhe Channel 4, ku disa gra e akuzuan për abuzime seksuale dhe keqtrajtim emocional. /Telegrafi/