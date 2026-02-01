"Gjukanoviq mezi pret vizitën tonë", publikohen bisedat Lajçak-Epstein - a shkuan ata në Mal të Zi?
Diplomati sllovak Miroslav Lajçak dhe i dënuari për krime seksuale Jeffrey Epstein organizuan një vizitë në Malin e Zi gjatë gushtit, shtatorit dhe tetorit 2018, ku dyshohet se do të priteshin nga kreu i shtetit të atëhershëm Milo Gjukanoviq.
Kjo rrjedh nga mesazhet e shkëmbyera midis Lajçak dhe Epstein, të cilat u publikuan nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë të premten, si pjesë e të ashtuquajturave "dosjet Epstein".
Lajçak i shkroi Epsteinit në fund të gushtit 2018 se “presidenti i Malit të Zi mezi priste” vizitën e tyre dhe më pas u përpoq të caktonte një datë për takimin me të disa herë gjatë muajve në vijim.
Megjithatë, nga komunikimet e publikuara deri më tani nuk është e qartë nëse vizita u zhvillua vërtet.
Aktivitetet zyrtare të ish-presidentit në nëntor dhe dhjetor 2018 nuk përfshijnë takimin e tij me Lajçakun ose Epsteinin, shkruan vijesti.me.
Por, më 20 janar 2019, në një bisedë me email me Eduardo A. Robles , Epstein deklaroi se presidenti i atëhershëm i Malit të Zi ishte një "djalë i shkëlqyer".
Nuk ka munguar reagimi i Gjukanoviqit në lidhje me akuzat. Ai tha se nuk e njihte Epsteinin dhe se nuk kishte pasur kurrë komunikim të drejtpërdrejtë me Epsteinin.
"Në përgjigje të interesit të shpeshtë të përfaqësuesve të medias në lidhje me publikimin e komunikimeve nga i ndjeri Jeffrey Epstein, dua t'ju informoj se nuk e njihja Epstein dhe as nuk kam komunikuar ndonjëherë me të drejtpërdrejt ose tërthorazi. Prandaj, kuptohet, nuk mund të dëshmoj për vërtetësinë e bisedave të publikuara të Epstein, as për vizitat e tij të mundshme në Mal të Zi", tha Gjukanoviq.
Gjukanoviq theksoi se “ndjen keqardhje të veçantë” që nuk mund t’i përmbushë “pritjet e disa punonjësve të medias” për t’iu përgjigjur pyetjes se si Epstein arriti në përfundimin se “ai është një personazh i shkëlqyer”.
"Mezi pret vizitën"
Më 21 gusht 2018, Lajçak i shkroi Epstein një mesazh: “Presidenti i Malit të Zi mezi pret vizitën tonë”.
Epstein iu përgjigj: “Ndoshta duhet t’i japë Donaldit një strehë të sigurt”.
Më pas, Lajçak iu kundërpërgjigj se “pika e dobët e Donaldit është Mali i Zi”.
Epstein i shkruante Lajçak se ish-avokati i Trumpit, Michael Cohen , dhe ish-këshilltari i tij, Paul Manafort, janë "të dy fajtorë", duke thënë se ky është "fillimi i fundit".
Ndryshe, Manafort lobonte për oligarkun rus Oleg Deripaska , i cili zotëronte Uzinën e Aluminit në Podgoricë në vitet 2000.
Mediat e shquara amerikane dhe britanike e përshkruan 21 gushtin 2018 si ditën më të vështirë të mandatit të parë të Trumpit, pikërisht sepse Cohen pranoi në gjykatë se Trump e udhëzoi drejtpërdrejt atë të paguante para për të heshtur dy gra me qëllim që të ndikonte në rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2016, ndërsa Manafort u shpall fajtor për mashtrim financiar dhe evazion fiskal.
Në korrik 2018, Trump i përshkroi malazezët në një intervistë me Fox News si “njerëz shumë të fortë”, por edhe “shumë agresivë”.
Ai shprehu shqetësim se ky agresivitet i supozuar mund ta tërhiqte NATO-n në konflikt, duke thënë: “Ata mund të bëhen agresivë dhe, urime, jeni në Luftën e Tretë Botërore”.
Në vazhdim të bisedës, Lajçak dhe Epstein diskutojnë kandidaturën e mundshme të Lajçak për president të Sllovakisë, dhe Epstein i kishte dërguar një artikull rreth Malit të Zi nga The New York Times, të cilit Lajçak i përgjigjet: "Ju thashë që Mali i Zi është i shkëlqyer".
Një muaj më vonë, Epstein e pyet Lajçakun: “A është ai presidenti apo kryeministri i Malit të Zi”.
Sllovaku i përgjigjet: “Presidenti. Milo Gjukanoviq”.
Nëntë ditë më vonë, më 30 shtator 2018, Lajçak e pyet Epsteinin nëse fundjava e parë apo e dytë e nëntorit do të ishte një kohë e mirë për të vizituar Malin e Zi, dhe ai i përgjigjet: “Më lejoni të verifikoj”.
Më pas, dyshja prekin edhe politikën ndërkombëtare. Epstein i thotë Lajçakut se do të donte t’ia prezantonte Ministrin e Jashtëm rus Sergei Lavrov .
Diplomati sllovak thekson se e “do” Lavrovin dhe i shkruan Epsteinit për t’i “kujtuar Steve Bannon ftesën për të shkuar në Sllovaki dhe për të takuar Ficon”.
Epstein përgjigjet se si ai ashtu edhe Bannon do të vijnë në Evropë pas "zgjedhjeve të mesit të mandatit" parlamentare të SHBA-së për presidentin, dhe më pas flasin për vajzat në Moskë dhe se si ato janë "eksporti më i mirë i Rusisë".
Më 16 tetor 2018, Lajçak e pyeti përsëri Epstein nëse do të vinte së shpejti në Evropë dhe si e imagjinonte një udhëtim në Mal të Zi në fundjavën e parë të nëntorit.
Financieri amerikan u përgjigj se zgjedhjet në SHBA ishin më 6 nëntor, por se ai do të "përpiqej të organizonte udhëtimin".
Diplomati sllovak përgjigjet: "Në rregull. Nuk ua kam thënë ende. Por mendoj se do të jenë gati". /Telegrafi/