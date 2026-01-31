Gjukanoviq përmendet në dosjen Epstein, reagon duke mohuar çdo kontakt
Ish-presidenti dhe kryeministri i Malit të Zi, Milo Gjukanoviq, përmendet në dosjet që lidhen me abuzuesin e dënuar seksual Jeffrey Epstein, të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së.
Gjukanoviq përmendet në mesazhet që Epstein dyshohet se ka shkëmbyer me politikanin sllovak Miroslav Lajçak.
Në një nga mesazhet, Lajçak shkroi se presidenti i Malit të Zi "mezi pret vizitën tonë".
Epstein i përgjigjet Lajçak: "Ndoshta duhet t'i japë Donaldit një strehë të sigurt".
Lajçak përgjigjet se “pika e dobët e Donaldit është Mali i Zi”, shkruan vijesti.me.
Gjatë bisedës, Epstein i kishte dërguar Lajçakut edhe një link nga portali New York Times me një artikull rreth Malit të Zi dhe një fotografi të Kotorrit, të cilit Lajçak i përgjigjet: “Të thashë që Mali i Zi ishte i shkëlqyer”.
Epstein e pyeti gjithashtu Lajçak nëse Gjukanoviqi ishte president apo kryeministër i Malit të Zi, dhe Lajçak u përgjigj se ai ishte presidenti.
Bëhet e ditur se disa nga mesazhet u shkëmbyen në gusht 2018, dhe disa më 21 shtator të të njëjtit vit.
Megjithatë, Gjukanoviq tha se nuk e njihte Jeffrey Epsteinin.
Ai deklaroi se nuk kishte pasur kurrë komunikim të drejtpërdrejtë me Epsteinin.
"Në përgjigje të interesit të shpeshtë të përfaqësuesve të medias në lidhje me publikimin e komunikimeve nga i ndjeri Jeffrey Epstein, dua t'ju informoj se nuk e njihja Epstein dhe as nuk kam komunikuar ndonjëherë me të drejtpërdrejt ose tërthorazi. Prandaj, kuptohet, nuk mund të dëshmoj për vërtetësinë e bisedave të publikuara të Epstein, as për vizitat e tij të mundshme në Mal të Zi", tha Gjukanoviq.
Kujtojmë se përmbajtja e dosjes së publikuar përfshin afërsisht 3 deri në 3.5 milionë faqe me të dhëna rreth aktiviteteve të Epstein, 2,000 video dhe 180,000 imazhe.
Departamenti i Drejtësisë pretendon se një pjesë e përmbajtjes është e vështirë ose e pamundur të publikohet pa mbrojtur privatësinë, kështu që emrat dhe informacionet personale të viktimave janë fshirë pjesërisht ose plotësisht. /Telegrafi/