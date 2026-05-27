Partitë shqiptare në Mal të Zi drejt bashkimit në një subjekt të vetëm politik
Partitë politike shqiptare në Mal të Zi po përgatiten për një bashkim formal në një subjekt të vetëm politik – Forumin Shqiptar – me ç’rast për herë të parë do të krijohej një organizatë e unifikuar politike e shqiptarëve në nivel shtetëror, ka raportuar Radio Televizioni i Malit të Zi.
Duke u thirrur në burime jozyrtare, RTCG njofton se marrëveshja parasheh bashkimin e Alternativës Shqiptare, Aleancës Demokratike të Shqiptarëve dhe Bashkimit Kombëtar Shqiptar.
Vendimi për bashkim është rezultat i sukseseve të mëdha politike të arritura përmes veprimit të përbashkët – nga pushteti i plotë në Tuz, deri te rezultati rekord në nivel shtetëror me dy mandate deputetësh dhe dy vende në Qeverinë e Malit të Zi, si dhe rezultate shumë të vlerësuara të ministrave dhe përfaqësuesve të Forumit në pushtetin ekzekutiv.
Burime pranë negociatave thonë se një shtysë shtesë për bashkimin e plotë ka ardhur pas sondazheve të fundit të opinionit publik, të cilat kanë treguar rritje të fortë të Forumit edhe në Ulqin, ku është bërë pothuajse forca më e fortë politike shqiptare.
Sipas këtyre informacioneve, një nga objektivat kryesore politike të Forumit është që pas zgjedhjeve të ardhshme të marrë drejtimin edhe në Ulqin.
Sipas të njëjtave burime, pothuajse është e sigurt se lider i organizatës së bashkuar do të jetë Nik Đeljošaj, ndërsa një kontribut të madh në procesin e bashkimit, sipas RTCG, kanë dhënë edhe Ivan Ivanaj dhe Ferhat Dinoša.
Bashkëbisedues të përfshirë në proces vlerësojnë se kjo mund të jetë konsolidimi më i madh politik i faktorit politik shqiptar në Mal të Zi që nga pavarësia e vendit. /Telegrafi/