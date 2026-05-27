Franco Foda flet për të ardhmen e Valon Berishës te Kosova
Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda, ka folur për gjendjen në kampin e “Dardanëve” pas humbjes në finale ndaj Turqisë, duke theksuar se ekipi e ka përjetuar rëndë mundësinë e humbur për kualifikim në Kampionatin Botëror.
Në konferencën për media, Foda tha se pas ndeshjes kishte emocione të forta te i gjithë grupi, pasi Kosova – sipas tij – kishte shanse reale ta fitonte finalen.
“Me lot kemi luftuar të gjithë pas finales ndaj Turqisë, sepse kishim mundësi të fitonim dhe të kualifikoheshim në Botëror. Kemi qenë të gjithë të dëshpëruar, jo vetëm Valon Berisha”, deklaroi Foda.
Ai u ndal veçanërisht te Valon Berisha, duke e vlerësuar për kontributin e madh që ka dhënë ndër vite me fanellën e Kosovës.
Foda bëri të ditur se do të ketë bisedime me mesfushorin për hapat e radhës dhe vazhdimin e rrugëtimit të tij në ekipin kombëtar.
“Me Valonin do të bisedojmë. Valoni ka kontribuar shumë për Kosovën. Do të flasim në javët dhe muajt në vazhdim se si do të rrjedhë e ardhmja e tij te Kosova”, shtoi selektori i “Dardanëve”. /Telegrafi/