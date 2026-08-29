Gjilani dhe Dukagjini kanë zhvilluar një ndeshje mjaft interesante dhe me ritëm të lartë, ku golat nuk kanë munguar. Të dyja skuadrat kanë treguar karakter, duke u rikthyer disa herë në rezultat (2-2).

Gjilani e nisi më mirë takimin dhe arriti të kalojë në epërsi shumë herët. Në minutën e 9-të, Blerind Morina realizoi për 1-0, duke i dhënë avantazhin skuadrës vendase.

Dukagjini nuk u dorëzua dhe reagoi shpejt. Në minutën e 20-të, Pefqeli e gjeti rrjetën për ta barazuar rezultatin në 1-1.

Ndeshja vazhdoi me ritëm të lartë, me të dyja skuadrat që kërkonin golin e radhës. Gjilani arriti ta rikthejë epërsinë në minutën e 38-të, kur Potoku shënoi për 2-1.

Me këtë rezultat u mbyll edhe pjesa e parë, në një 45-minutësh të pasur me raste dhe tre gola.

Edhe pjesa e dytë nisi me intensitet të madh. Dukagjini u hodh përpara në kërkim të barazimit dhe këmbëngulja e skuadrës mysafire u shpërblye në minutën e 54-t.

Dienit Isufi shënoi për 2-2, duke e rikthyer baraspeshën në këtë përballje.

Pas golit të barazimit, ndeshja u bë edhe më e hapur, me të dyja skuadrat që kërkuan golin e fitores.

Gjilani tentoi të shfrytëzonte avantazhin e terrenit vendas, ndërsa Dukagjini u tregua i rrezikshëm në kundërsulme.


Kështu, dueli mes Gjilanit dhe Dukagjinit u karakterizua nga një ritëm i lartë dhe katër gola, me të dyja skuadrat që treguan forcë për t'u rikthyer në rezultat. /Telegrafi/

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