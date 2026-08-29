Gërvalla i përgjigjet BE-së për gjyqtarët serbë: Kosova nuk mund ta sakrifikojë shtetin ligjor
Zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Drejtësisë në detyrë, Donika Gërvalla, ka reaguar ndaj deklaratave të zyrtarëve të Bashkimit Evropian lidhur me vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) për refuzimin e kërkesave për tërheqjen e dorëheqjeve të gjyqtarëve serbë dhe zyrtarëve të administratës gjyqësore.
Gërvalla ka thënë se në Kosovë ligji nuk negociohet dhe se askush nuk mund të qëndrojë mbi të.
“Si Ministre e Drejtësisë, nuk mund të hesht përballë përpjekjeve për ta vënë në pikëpyetje zbatimin e ligjit të Republikës së Kosovës nga institucionet e saj të pavarura dhe për t’u imponuar atyre interpretime e preferenca politike të kujtdo qoftë”, ka deklaruar ajo.
Sipas saj, KGJK-ja më 27 gusht mori vendim për të refuzuar kërkesat për tërheqjen e dorëheqjeve të gjyqtarëve serbë, të dorëzuara në vitin 2022, si dhe për t’i propozuar ushtrueses së detyrës së presidentes lirimin e tyre nga detyra.
Gërvalla e ka cilësuar vendimin si të një institucioni të pavarur dhe në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi.
Ajo i është referuar Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, duke theksuar se neni 26 përcakton detyrimin e Këshillit që, në rast të dorëheqjes së gjyqtarit ose prokurorit, t’i dërgojë Presidentit propozimin për lirimin nga detyra.
“Kanë kaluar pothuajse katër vjet. Gjyqtarët në fjalë nuk kanë ushtruar detyrat e tyre për afërsisht katër vjet”, ka thënë Gërvalla.
Ajo ka pretenduar se gjatë kësaj periudhe këta gjyqtarë janë shkëputur nga proceset e rregullta të sistemit gjyqësor, përfshirë raportimin, vlerësimin e performancës, trajnimet dhe detyrimet e tjera profesionale.
Sipas ministres, mungesa e vazhdueshme nga puna përbën shkelje të rëndë disiplinore dhe, së bashku me detyrimet e tjera ligjore, e bën të papranueshme tërheqjen e dorëheqjeve në rrethanat aktuale.
Gërvalla ka thënë gjithashtu se dorëheqjet e vitit 2022 nuk mund të shihen si veprime individuale, duke pretenduar se ato ishin pjesë e një veprimi të organizuar dhe se ishin dhënë në rrethana të presionit politik nga Serbia.
Ajo ka përmendur edhe vendimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës të 20 korrikut 2026, kur ky institucion refuzoi kërkesat e prokurorëve serbë dhe punonjësve administrativë për tërheqjen e dorëheqjeve të paraqitura në nëntor të vitit 2022.
“Prandaj, e sfidoj publikisht cilindo që pretendon se këto vendime bien ndesh me ligjin e Republikës së Kosovës: na tregoni cili ligj është shkelur. Cili nen? Cila dispozitë?”, ka deklaruar ajo.
Gërvalla ka kritikuar edhe reagimet e partnerëve evropianë, duke thënë se mbështetja për shtetin ligjor në Kosovë duhet të jetë e njëjtë edhe kur vendimet e institucioneve të pavarura nuk janë politikisht të përshtatshme.
Ajo ka theksuar se përfaqësimi i të gjitha komuniteteve në institucionet e drejtësisë është detyrim kushtetues, por sipas saj, kjo nuk mund të përdoret për të relativizuar ligjin dhe përgjegjësinë individuale të bartësve të funksioneve gjyqësore.
“Republika e Kosovës është shtet ligjor. Dhe shteti ligjor ka kuptim vetëm kur ligji zbatohet njësoj për të gjithë”, ka përfunduar Gërvalla, duke shtuar se “në Republikën e Kosovës askush nuk është mbi ligjin”./Telegrafi/