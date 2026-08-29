Dy persona humbin jetën në Shkodër, pasi ranë në kontakt me rrymën elektrike
Dy persona kanë humbur jetën mbrëmjen e së shtunës në një ngjarje të rëndë të ndodhur në fshatin Karmë të Vaut të Dejës, Qarku Shkodër.
Sipas Policisë, dy personat kanë rënë në kontakt me rrymën elektrike në ambientet e jashtme të një lokali.
Fillimisht, nga kontakti me rrymën elektrike ka humbur jetën Sokol Preka, 40 vjeç, i cili punonte si roje i lokalit.
Ndërkaq, elektricisti David Deda, 46 vjeç, i cili gjithashtu ishte në kontakt me rrymën, ka humbur jetën gjatë transportimit për në spital.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, ka nisur punën për të zbardhur rrethanat e plota të kësaj ngjarjeje tragjike.
Top Lajme
Jobs
Real Estate