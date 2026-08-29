Dy persona kanë humbur jetën mbrëmjen e së shtunës në një ngjarje të rëndë të ndodhur në fshatin Karmë të Vaut të Dejës, Qarku Shkodër.

Sipas Policisë, dy personat kanë rënë në kontakt me rrymën elektrike në ambientet e jashtme të një lokali.

Fillimisht, nga kontakti me rrymën elektrike ka humbur jetën Sokol Preka, 40 vjeç, i cili punonte si roje i lokalit.

Ndërkaq, elektricisti David Deda, 46 vjeç, i cili gjithashtu ishte në kontakt me rrymën, ka humbur jetën gjatë transportimit për në spital.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, ka nisur punën për të zbardhur rrethanat e plota të kësaj ngjarjeje tragjike.

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