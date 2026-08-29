Gjendet një mortajë pranë kanalit të ujërave në Vlorë
Një mortajë është gjetur mesditën e sotme pranë kanalit të ujërave të larta në qytetin e Vlorës, duke alarmuar banorët e zonës dhe duke sjellë ndërhyrjen e menjëhershme të forcave të rendit.
Mortaja është nxjerrë në sipërfaqe gjatë punimeve që po kryheshin për pastrimin dhe sistemimin e shtratit të kanalit.
Menjëherë pas sinjalizimit, shërbimet e Policisë kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë vendosur perimetrin e sigurisë për të shmangur çdo rrezik për kalimtarët./Euronews Albania
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