Shpërthen bombula e gazit në një banesë në Lezhë, plagosen gjashtë persona
Një bombol gazi ka shpërthyer në një banesë dykatëshe në fshatin Markatomaj të Lezhës, mbrëmjen e kësaj të shtune, 29 gusht.
Tv Klan raporton se nga shpërthimi dyshohet se ka 5 persona të lënduar nga e njëjta familje.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Policisë dhe strukturat e emergjencës. Ende nuk dihen rrethanat e plota të shpërthimit apo numri i personave që mund të kenë mbetur të lënduar.
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