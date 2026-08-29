Gjilani dhe Dukagjini kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për përballjen e tyre në kuadër të Superligës së Kosovës.

Të dyja skuadrat kanë bërë zgjedhjet e tyre për këtë takim, me trajnerët që kanë vendosur të startojnë me lojtarët më të gatshëm.

Gjilani do ta nisë ndeshjen me këtë formacion:

Gjilani: Coric; Thaqi, Limani, Krivanjeva, Jashari; Potoku, Boshnjaku, Morina; Namani, Bilalli, Rrahmani;

Në anën tjetër, Dukagjini do të startojë me:

Dukagjini: Hazhihamza; Bardhoku, Basri (C), Sinani, Bytyqi; Hugo, Pefqeli, Rexhaj; Zulfji, Stevenson, Isufi;

Të dyja skuadrat synojnë të marrin rezultat pozitiv nga kjo përballje dhe pritet një duel interesant mes Gjilanit dhe Dukagjinit. /Telegrafi/

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