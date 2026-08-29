Formacionet zyrtare: Gjilani e Dukagjini me synim fitoren
Gjilani dhe Dukagjini kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për përballjen e tyre në kuadër të Superligës së Kosovës.
Të dyja skuadrat kanë bërë zgjedhjet e tyre për këtë takim, me trajnerët që kanë vendosur të startojnë me lojtarët më të gatshëm.
Gjilani do ta nisë ndeshjen me këtë formacion:
Gjilani: Coric; Thaqi, Limani, Krivanjeva, Jashari; Potoku, Boshnjaku, Morina; Namani, Bilalli, Rrahmani;
Në anën tjetër, Dukagjini do të startojë me:
Dukagjini: Hazhihamza; Bardhoku, Basri (C), Sinani, Bytyqi; Hugo, Pefqeli, Rexhaj; Zulfji, Stevenson, Isufi;
Të dyja skuadrat synojnë të marrin rezultat pozitiv nga kjo përballje dhe pritet një duel interesant mes Gjilanit dhe Dukagjinit. /Telegrafi/
Top Lajme
Kampionati Botëror 2026
Jobs
Real Estate