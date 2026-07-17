Gjiganti turk synon transferimin e Salahut – zbulohet oferta marramendëse
Gjiganti turk, Besiktas, ka bërë një lëvizje ambicioze për të transferuar ish-sulmuesin e Liverpoolit, Mohamed Salah, duke paraqitur zyrtarisht një ofertë fillestare luksoze për kontratë për yllin egjiptian.
Heroi i Liverpoolit është lojtar i lirë pasi u largua nga klubi i Anfieldit në fund të sezonit të kaluar, ndërsa trajneri i ri i Liverpoolit, Andoni Iraola, po kërkon një zëvendësues për të.
Pas largimit nga klubi i Merseyside, anësori 34-vjeçar është bërë një nga emrat më të kërkuar në tregun e lojtarëve të lirë, duke bërë që Besiktasi të veprojë shpejt për të siguruar një transferim të madh.
Negociatat tashmë kanë kaluar fazat fillestare. Në takimin e parë, kampi i Salahut kërkoi një pagë neto vjetore prej 15 milionë eurosh.
Edhe pse kjo shifër fillimisht tejkalonte mundësitë financiare të Besiktasit, diskutimet e mëvonshme sollën një përparim të madh.
🚨🇪🇬 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Beşiktaş have made their first offer to Mohamed Salah (34). The player wanted an annual salary of €15m, but lowered his salary expectations in order to join the Turkish club. 💰
Salah's lawyer has arrived in Istanbul, reports @yagosabuncuoglu. ✈️⚫️⚪️ pic.twitter.com/a0R5DMrts8
— EuroFoot (@eurofootcom) July 17, 2026
I motivuar nga dëshira e fortë për të nisur një sfidë të re në Turqi, pasi pushtoi Anglinë me Liverpoolin, Salah ka ulur kërkesat e tij financiare për t’iu përshtatur buxhetit të klubit turk.
Për të përshpejtuar procesin, përfaqësuesi ligjor i lojtarit ka mbërritur në Stamboll për bisedime direkte me drejtuesit e klubit rreth një kontrate shumëvjeçare.
Besiktasi synon të sigurojë një sulmues elitar në krahë, për të ndërtuar një repart ofensiv që mund të rivalizojë Galatasarayn dhe Fenerbahcen, veçanërisht pas transferimit të Leandro Trossard./Telegrafi/