Gjiganti turk bën ofertë zyrtare pvr Romelu Lukakun
Besiktas ka nisur të lëvizë seriozisht për transferimin e sulmuesit belg, Romelu Lukaku, gjatë afatit kalimtar të verës.
Sipas gazetës turke Fanatik, gjiganti nga Stambolli ka përshpejtuar bisedimet me Napolin për të siguruar shërbimet e qendërsulmuesit 33-vjeçar, i cili është identifikuar si një nga objektivat kryesorë të klubit.
Besiktas, i drejtuar nga ish-trajneri i Bolonjës, Vincenzo Italiano, po kërkon një sulmues me përvojë për repartin ofensiv dhe Lukaku shihet si zgjidhja ideale për këtë rol.
Belgu është i hapur për një largim nga Napoli, pasi kontrata e tij me klubin italian skadon në verën e vitit të ardhshëm dhe kjo mund të ndikojë në vendimin e kampionëve italianë për ta shitur gjatë kësaj vere.
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Sipas raportimeve, Besiktas ka bërë një ofertë fillestare prej 5 milionë eurosh, ndërsa Napoli kërkon rreth 10 milionë euro për të liruar sulmuesin me përvojë.
Lukaku ka qenë i rëndësishëm për Belgjikën në Kupën e Botës 2026, ku ka luajtur rolin e një super-zëvendësuesi, duke realizuar tre gola dhe duke dhënë një asistim në pesë ndeshje.
Sulmuesi belg do të ketë mundësinë të vazhdojë aventurën e tij në Botëror, pasi Belgjika do të përballet me Spanjën në çerekfinale. /Telegrafi/