Gattuso tregon autoritetin, ndërpret stërvitjen e Lazios dhe largon lojtarin më të vlefshëm të ekipit
Trajneri i Lazios, Gennaro Gattuso, e largoi Kenneth Taylor nga stërvitja të enjten në mëngjes. Pamjet e publikuara tregojnë Gattuson duke ndërprerë seancën stërvitore, duke i bërë gjeste me zemërim mesfushorit holandez dhe duke e dërguar atë në dhomën e zhveshjes.
Sipas informacioneve nga Radio Laziale, incidentit i parapriu një debat i nxehtë verbal midis trajnerit dhe lojtarit. Gattuso më pas ndërpreu seancën stërvitore, iu afrua Taylor dhe i urdhëroi të shkonte në dhomën e zhveshjes.
Holandezi hoqi fanellën sportive dhe u largua nga fusha, dhe shkaku i saktë i konfliktit është ende i panjohur.
‼️Kenneth Taylor è stato allontanato dall’allenamento di questa mattina, dopo un battibecco con Gattuso.#RadioLaziale#SSLazio pic.twitter.com/KcMBG4GeHn
— Radio Laziale (@RadioLaziale) July 30, 2026
Ndryshe, bordi i Lazios emëroi Gattuson si trajner në fund të qershorit, duke pasuar Maurizio Sarrin.
Dy punët e tij të fundit përfshinin drejtimin e Hajduk Split, ku kaloi një sezon dhe përfundoi i treti në ligë pas Rijekës dhe Dinamos, dhe ekipin kombëtar italian, me të cilin nuk arriti të kualifikohej për Kupën e Botës pasi humbi në play-off ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës.
Në anën tjetër, Kenneth Taylor u bashkua me Lazion nga Ajax në merkaton e janarit për rreth 17 milionë euro.
Ai ka shënuar tre gola dhe ka dhënë dy asistime në 21 paraqitje për klubin.
Ai e ndihmoi ekipin të arrinte në finalen e Kupës së Italisë sezonin e kaluar, ku Lazio u mposht 2-0 nga Interi.
Taylor është lojtari më i vlefshëm i Lazios sipas Transfermarkt, me një vlerësim prej 25 milionë eurosh. /Telegrafi/