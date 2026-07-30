Klubi italian ia zgjati kontratën, por tani ‘zhduket’ dhe askush nuk e di se ku është apo çfarë po bën
Sulmuesi anësori nga Zambia, Lameck Banda, nuk ka qenë i disponueshëm për klubin italian, Lecce, prej ditësh dhe ajo që fillimisht dukej si një përpjekje për të detyruar një transferim në Arabinë Saudite është shndërruar në një situatë që po i ngatërron të gjithë, nga drejtuesit dhe bashkëlojtarët deri te njerëzit e afërt me të, raportojnë mediat italiane.
Lameck Banda, i lindur në vitin 2001, mbërriti në Lecce në verën e vitit 2022. Ai pati sezonin e tij më të mirë nën drejtimin e Eusebio Di Francesco, kur ishte një nga lojtarët kryesorë në qëndrimin e ekipit në ligë me pesë gola dhe katër asistime. Duke vepruar kështu, ai tregoi se është gati për klube më të mëdha dhe një kontratë më të mirë.
Kontrata e tij, e cila skadoi qershorin e kaluar, kishte një mundësi për ta zgjatur atë në mënyrë të njëanshme deri në qershor 2027. Ndërsa Pantaleo Corvino ishte ende drejtor sportiv, klubi u përpoq disa herë të negocionte kushte të reja që do të kënaqnin të dyja palët, por pa sukses. Për të mos rrezikuar largimin e Bandas pa kompensim, Lecce përfundimisht aktivizoi klauzolën dhe ia zgjati kontratën për një vit tjetër.
Comunicato ufficiale: Lameck Banda
📄 https://t.co/NBaG6706K3 pic.twitter.com/PJVd7VuqKP
— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) July 21, 2026
Probleme me pasaportën dhe video në Instagram
Zgjatja e kontratës nuk tërhoqi vëmendjen deri në javën e dytë të korrikut. Më pas, lojtarët u thirrën për vizitat e tyre të rregullta mjekësore para sezonit në qendrën BioLab në Cutrofiano.
Të gjithë u paraqitën përveç Bandas, i cili ndërkohë kishte filluar negociatat me klubin saudit Al-Fateh. Sauditët thuhet se i kishin ofruar atij një kontratë shumëvjeçare fitimprurëse, por oferta e tyre për Lecce ishte jashtëzakonisht e ulët.
Megjithatë, klubi italian ishte gati të diskutonte largimin e lojtarit nëse ai nuk do të ishte i kënaqur. Atëherë filluan problemet. Kur u pyetën se ku ishte Banda, agjentët e tij u përgjigjën se ai kishte probleme me pasaportën e tij dhe po zgjidhte pengesat burokratike.
Pothuajse në të njëjtën kohë, Banda postoi një video në Instagram duke luajtur futboll me miqtë në një fushë me dhe. Pamjet ishin të disponueshme vetëm për disa minuta përpara se ai t'i hiqte.
Shkatërrim i plotë i komunikimit
Lecce udhëtoi për në Austri për stërvitje më 15 korrik. Në dy javët në vijim, presidenti Saverio Sticchi Damiani dhe drejtori sportiv Trinchero folën për rastin, dhe klubi lëshoi një deklaratë duke njoftuar fillimin e procedurave disiplinore për të mbrojtur interesat e tij.
Një shkëndijë e shkurtër shprese u shfaq më 23 korrik, kur Banda u fotografua në aeroportin e Lusakës, dukej sikur ishte gati të kthehej në Itali. Megjithatë, ai nuk mbërriti kurrë. Që atëherë nuk ka pasur asnjë lajm për të. Askush nuk e di se ku është apo çfarë po bën.
🔴 Gazzetta : Le grand mystère à Lecce autour de la situation de Lameck Banda. Le joueur a totalement disparu et personne n'arrive à le contacter (ses agents, ses coéquipiers, le club). Il a été aperçu pour la dernière fois le 23 juillet à l'aéroport de Lusaka. Banda était… pic.twitter.com/HBlEeUI6HW
— Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 30, 2026
"Cilido qoftë qëllimi i tij, ai ka zgjedhur qasjen më të keqe të mundshme", tha Presidenti Sticchi Damiani.
Menaxhmenti i Lecces është veçanërisht i befasuar nga rrjedha e ngjarjeve, pasi ata kanë një marrëdhënie të mirë me agjentët e Bandës, të cilët vetë pretendojnë se nuk e dinë se çfarë dëshiron 25-vjeçari. /Telegrafi/