Gjiganti italian është seriozisht i interesuar për të marrë Endrickun nga Real Madridi
Raportet nga Tuttomercato zbulojnë se Interi është seriozisht i interesuar të nënshkruajë me Endrickun e Real Madridit, duke ndryshuar drejtim nga ndjekja fillestare për sulmuesin e krahut Nico Williams.
Sulmuesi 19 -vjeçar brazilian admirohet shumë nga drejtuesit, stafi i trajnerëve dhe pronarët e Interit, të cilët e shohin atë si një përforcim të përsosur taktik.
Gjatë huazimit të tij në vitin 2026 te Lyon, sulmuesi i gjithanshëm regjistroi tetë gola dhe dha tetë asistime në 24 paraqitje në futbollin evropian, duke u bërë një emër shumë interesant për Nerazzurrët.
🚨🇧🇷 JUST IN: Inter are targeting Real Madrid's Endrick.
The Brazilian is loved by Chivu and the club's ownership.
Inter want him on loan with obligation to buy for €35M-€40M. Real Madrid value him at €40M-€45M.
– @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/GW2wzBhoVn
— Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) June 12, 2026
Drejtori ekzekutiv i Interit, Giuseppe Marotta, synon të negociojë një marrëveshje huazimi që përmban një detyrim për ta blerë lojtarin për afërsisht 35 deri në 40 milionë euro.
Paga vjetore e përballueshme e Endrick prej pak më shumë se 1 milion eurosh e bën këtë sensacion mediatik të profilit të lartë plotësisht të pajtueshëm me kuadrin aktual financiar të Nerazzurrëve. /Telegrafi/