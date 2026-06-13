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Raportet nga Tuttomercato zbulojnë se Interi është seriozisht i interesuar të nënshkruajë me Endrickun e Real Madridit, duke ndryshuar drejtim nga ndjekja fillestare për sulmuesin e krahut Nico Williams.

Sulmuesi 19 -vjeçar brazilian admirohet shumë nga drejtuesit, stafi i trajnerëve dhe pronarët e Interit, të cilët e shohin atë si një përforcim të përsosur taktik.

Gjatë huazimit të tij në vitin 2026 te Lyon, sulmuesi i gjithanshëm regjistroi tetë gola dhe dha tetë asistime në 24 paraqitje në futbollin evropian, duke u bërë një emër shumë interesant për Nerazzurrët.


Drejtori ekzekutiv i Interit, Giuseppe Marotta, synon të negociojë një marrëveshje huazimi që përmban një detyrim për ta blerë lojtarin për afërsisht 35 deri në 40 milionë euro.

Paga vjetore e përballueshme e Endrick prej pak më shumë se 1 milion eurosh e bën këtë sensacion mediatik të profilit të lartë plotësisht të pajtueshëm me kuadrin aktual financiar të Nerazzurrëve. /Telegrafi/

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