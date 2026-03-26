Gjiganti i La Ligës dëshiron të nënshkruajë falas me Mohamed Salah
Barcelona po shqyrton mundësinë e transferimit të Mohamed Salah, i cili do të largohet nga Liverpooli në fund të sezonit si lojtar i lirë.
Sulmuesi egjiptian ka konfirmuar se do të mbyllë kapitullin e tij në “Anfield”, duke kërkuar një sfidë të re në karrierë. Edhe pse kontrata e tij është e vlefshme deri në vitin 2027, klubi anglez ka vendosur ta lejojë largimin e tij pa dëmshpërblim, si pjesë e një strategjie që lidhet me përfundimin e një cikli dhe respektin ndaj kontributit të tij ndër vite.
Presidenti Joan Laporta e sheh këtë si një mundësi të shkëlqyer për të përforcuar skuadrën pa kosto transferimi.
Trajneri Hansi Flick vlerëson fleksibilitetin taktik të Salah, duke besuar se ai mund të përshtatet në disa role brenda skemës 4-2-3-1.
Ideja është që ai të ndajë krahun e djathtë me talentin e ri Lamine Yamal, ndërsa ky i fundit mund të zhvendoset më në qendër, në rolin e mesfushorit ofensiv.
Njëkohësisht, Salah mund të përdoret edhe si sulmues qendror, rol që e ka ushtruar më parë me kombëtaren e Egjiptit, duke ofruar lëvizshmëri dhe vështirësi të mëdha për mbrojtjet kundërshtare.
Pavarësisht moshës 33-vjeçare, Salah vazhdon të ruajë formë të lartë fizike dhe efektivitet para portës. Edhe pse sezoni i Liverpoolit në Ligën Premier ka qenë i paqëndrueshëm, performanca e tij individuale mbetet e rëndësishme.
Aktualisht, skuadra angleze është në çerekfinale të Ligës së Kampionëve kundër Paris Saint-Germain. Deri tani këtë sezon, ai ka regjistruar 10 gola dhe 9 asistime në 34 ndeshje zyrtare.
Barcelona synon që me këtë lëvizje të rrisë nivelin konkurrues të ekipit dhe të shtojë përvojë në një skuadër që përfshin shumë talente të rinj nga akademia. Përvoja dhe cilësia e Salah konsiderohen si elementë kyç për ndeshjet vendimtare.
Nëse transferimi realizohet, ai do të përbënte një goditje të madhe si në aspektin sportiv ashtu edhe në atë mediatik për klubin katalanas.
Negociatat pritet të intensifikohen në javët në vijim, ndërsa tifozët presin me interes një marrëveshje që mund të rikthejë shkëlqimin në repartin ofensiv të skuadrës. /Telegrafi/