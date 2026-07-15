Gjiganti anglez zhvillon bisedime të reja me Atletico Madridin për transferimin e Alvarezit
Arsenali ka zhvilluar diskutime të reja me Atletico Madridin për një transferim të mundshëm të Julian Alvarez, megjithatë sulmuesi argjentinas aktualisht shihet si një opsion realist për klubin londinez vetëm nëse dështon kalimi i tij i preferuar te Barcelona.
Trajneri Mikel Arteta është një admirues i madh i reprezentuesit argjentinas dhe e sheh Alvarez si një transferim të madh, i cili do të përmirësonte ndjeshëm alternativat e Arsenalit në repartin ofensiv.
Ish-sulmuesi i Manchester Cityt përputhet me profilin e lojtarit që kërkon Arteta, për shkak të shumëanshmërisë së tij. Alvarez mund të luajë si sulmues qendror, të formojë dyshe me një tjetër sulmues, por gjithashtu të kontribuojë edhe nga pozicionet anësore.
Sipas Hand of Arsenal, drejtues të lartë të Arsenalit dhe Atletico Madridit kanë pasur kontakte direkte për një transferim të mundshëm. Megjithatë, ekziston ende një diferencë mes dy klubeve sa i përket vlerësimit financiar të lojtarit dhe deri tani nuk është arritur asnjë marrëveshje.
Pavarësisht kësaj, bisedimet tregojnë interesin serioz të Arsenalit, i cili po vlerëson kushtet e nevojshme për të finalizuar një marrëveshje nëse krijohet mundësia për transferimin e argjentinasit.
Preferenca personale e Alvarez mund të jetë vendimtare në këtë situatë.
Raportet bëjnë të ditur se 26-vjeçari do ta konsideronte një kalim te Arsenali nëse transferimi i dëshiruar te Barcelona nuk realizohet, megjithatë klubi katalanas mbetet zgjedhja e tij e parë.
Atletico Madridi aktualisht nuk dëshiron ta shesë Alvarez te Barcelona dhe pritet të rezistojë ndaj çdo oferte nga klubi katalanas.
Megjithatë, Barcelona mund të bëjë një tjetër tentativë pas përfundimit të Kupës së Botës, ndërsa rezultati i kësaj lëvizjeje mund të përcaktojë nëse Arsenali do të mund të avancojë në garën për sulmuesin argjentinas./Telegrafi/