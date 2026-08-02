Realizoi “golin e karrierës” me Zurichun, Valon Berisha: Doja vetëm të harkoja, nuk e tentova portën
Mesfushori Valon Berisha thotë se nuk tentoi të shënonte nga gjuajtja e lirë, pas një eurogoli që realizoi ndaj Servette.
Me një goditje të çmendur, Berisha e la të shtangur portierin derisa topi shkoi në korner të rrjetës.
Pas ndeshjes për mediat zvicerane, veterani i Kosovës duke qeshur konfirmoi se nuk tentoi të shënonte.
“Kjo është pyetja e ditës, apo jo? Jo, thjesht doja të harkoja dhe pastaj topi fluturoi për në rrjetë. Sigurisht jam shumë i lumtur, por më i lumtur me këtë fitore të luftuar”.
Berisha është bërë drejtuesi i mesfushës së Zurichut dhe për këtë ndihet i lumtur.
“Gjithnjë më ka pëlqyer të drejtoj dhe të marrë përgjegjësi. Jemi në rrugën e duhur, por ende mund të përmirësohemi”.
🚀 Goli i çmendur i Valon Berisha ndaj Servette pic.twitter.com/3ZVon2JF3W
— AlbanianScout (@albanianscout) August 1, 2026
Ndërkohë, edhe kapiteni i Zurichut Lindrit Kamberi u nda i lumtur me fitoren e arritur.
“Pas një paraqitje ndaj St.Gallen, mendoj se e meritonim këtë eventualisht. Kjo eventualisht erdhi menjëherë në ndeshjen e radhës”.
“Dhamë gjithçka. Fitore tepër e rëndësishme për moralin tonë. Kur merr tre pikë, atëherë i meriton”./Telegrafi/