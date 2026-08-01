Rivali turk bënë publikisht një ofertë për Salah, synon t’ia rrëmbej Besiktasit
Mohamed Salah u largua nga Liverpooli në fund të sezonit të kaluar, klubi ku fitoi statusin e një legjende dhe një nga lojtarët më të mëdhenj të të gjitha kohërave, dhe ende nuk dihet se ku do ta vazhdojë karrierën e tij.
Pasi Besiktas u tërhoq nga negociatat me Salahun, në të cilat ata arritën një marrëveshje për nënshkrimin e bashkëpunimit për dy vjet, gjatë të cilave ai do të fitonte 20 milionë euro, Trabzonspor iu bashkua garës për nënshkrimin e tij.
Sipas mediave turke, Trabzon bëri një ofertë publike për Salahun, duke i ofruar atij një pagë vjetore prej 17 milionë eurosh, të cilën ai e siguroi përmes sponsorëve.
Ata i ofruan Salahut një kontratë dyvjeçare, që do të thotë se egjiptiani do të fitonte afër 34 milionë euro gjatë saj.
🚨🔵🟣🇪🇬 #SüperLig
🔐 Trabzonspor are close to hijacking the Mohamed Salah deal.
✍️ The club are close to reaching a full agreement with the player after entering advanced negotiations with his agent.
❌ As a result, Beşiktaş have officially suspended negotiations until… pic.twitter.com/8VAelTbKMP
— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 1, 2026
Ky lajm u përcoll edhe nga një burim i besueshëm nga Spanja, Santi Aouna, që do të thotë se marrëveshja është shumë afër realizimit.
Kështu, Trabzonspor, i cili nuk ka një yll të vërtetë në radhët e tij, dëshiron të qëndrojë krah për krah me Galatasarayn dhe Fenerbahçen dhe t'i japë fund dominimit katërvjeçar të Galatasarayt në kampionatin turk.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Trabzonspor make their move for Salah 🇹🇷
The Turkish giants have met with his representatives and officially submitted an offer worth €17m for a 2-year deal, @yagosabuncuoglu reports 🗞️
Trabzonspor are trying to hijack the deal from Beşiktaş 😱 pic.twitter.com/TkzIDYjGeH
— 433 (@433) August 1, 2026
Ju kujtojmë se Salah u largua nga Liverpooli pas nëntë vitesh, për të cilat luajti 442 ndeshje, shënoi 257 gola dhe regjistroi 123 asistime.
Si udhëheqësi i ekipit dhe ylli kryesor, ai i solli klubit nga Anfield dy tituj kampioni anglez dhe një trofe të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/