Mohamed Salah u largua nga Liverpooli në fund të sezonit të kaluar, klubi ku fitoi statusin e një legjende dhe një nga lojtarët më të mëdhenj të të gjitha kohërave, dhe ende nuk dihet se ku do ta vazhdojë karrierën e tij.

Pasi Besiktas u tërhoq nga negociatat me Salahun, në të cilat ata arritën një marrëveshje për nënshkrimin e bashkëpunimit për dy vjet, gjatë të cilave ai do të fitonte 20 milionë euro, Trabzonspor iu bashkua garës për nënshkrimin e tij.

Sipas mediave turke, Trabzon bëri një ofertë publike për Salahun, duke i ofruar atij një pagë vjetore prej 17 milionë eurosh, të cilën ai e siguroi përmes sponsorëve.

Ata i ofruan Salahut një kontratë dyvjeçare, që do të thotë se egjiptiani do të fitonte afër 34 milionë euro gjatë saj.

Ky lajm u përcoll edhe nga një burim i besueshëm nga Spanja, Santi Aouna, që do të thotë se marrëveshja është shumë afër realizimit.

Kështu, Trabzonspor, i cili nuk ka një yll të vërtetë në radhët e tij, dëshiron të qëndrojë krah për krah me Galatasarayn dhe Fenerbahçen dhe t'i japë fund dominimit katërvjeçar të Galatasarayt në kampionatin turk.


Ju kujtojmë se Salah u largua nga Liverpooli pas nëntë vitesh, për të cilat luajti 442 ndeshje, shënoi 257 gola dhe regjistroi 123 asistime.

Si udhëheqësi i ekipit dhe ylli kryesor, ai i solli klubit nga Anfield dy tituj kampioni anglez dhe një trofe të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/

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