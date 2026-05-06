Gjiganti anglez interesohet për Mbappen mes tensionimit të situatës te Real Madridi
E ardhmja e Kylian Mbappes te Real Madridi është shndërruar në një prej çështjeve më delikate të momentit. Ajo që dukej si një bashkim i destinuar të shënonte një epokë, po shfaq tashmë shenja tensioni, në një kontekst të dominuar nga zhgënjimi sportiv.
Eliminimi nga të gjitha garat ka krijuar një atmosferë të rënduar në dhomat e zhveshjes së Real Madridit.
Në këtë situatë, sulmuesi francez është vënë në qendër të kritikave, si për paraqitjet e tij, ashtu edhe për disa vendime që nuk janë pritur mirë nga klubi.
Sezoni i Real Madridit ka përfunduar shumë larg pritshmërive. Mungesa e trofeve ka nxitur reflektim të thellë brenda klubit dhe ka nxjerrë në pah tensione të mundshme brenda skuadrës.
Në këtë kontekst, Mbappe është një prej lojtarëve që është veçuar. Ndikimi i tij në ekip, në disa momente kyçe, nuk ka qenë në nivelin e pritur, duke ushqyer debatin për rolin dhe peshën e tij në projektin sportiv.
Situata u rëndua edhe më shumë pasi u bë e ditur se lojtari vendosi ta nisë pushimin, ndërkohë që një pjesë e skuadrës vazhdonte ende të garonte. Ky veprim nuk është pritur mirë as nga tifozët dhe as nga disa sektorë brenda klubit.
Mes këtij zhvillimi, Liverpooli ka filluar të shfaqë interesim për lojtarin. Klubi i “Anfield” kishte shprehur interes edhe më herët dhe tashmë po e eksploron sërish mundësinë e një transferimi.
Peticioni “Mbappe Out” kalon 1.5 milion nënshkrime - rritet numri i tifozëve të Real Madridit që nuk e duan francezin
Skuadra angleze synon ta përforcojë ekipin me një emër të madh, dhe Mbappé i përshtatet në mënyrë të përkryer këtij profili.
Ardhja e tij do të përfaqësonte një rritje të menjëhershme të cilësisë dhe një goditje të madhe në tregun e transferimeve.
Konteksti aktual mund ta lehtësojë një negociatë që dikur dukej e pamundur. Megjithatë, operacioni mbetet i ndërlikuar për shkak të disa faktorëve, përfshirë koston financiare dhe situatën kontraktuale të lojtarit./Telegrafi/