Gjesti jep lajmin e madh për fansat, rikthehet nesër me projektin e ri - të parin pas tragjedisë familjare
Pas një periudhe të gjatë heshtjeje dhe dhimbjeje, artisti i njohur Gjesti është gati të rikthehet në skenën muzikore me një projekt të ri, i cili pritet të jetë ndër më personalët e karrierës së tij.
Përmes një postimi të fundit në llogarinë e tij në Instagram, këngëtari ka njoftuar fansat se nesër, në ora 18:00, do të lansojë këngën e tij më të re, duke ngjallur menjëherë reagime të shumta nga ndjekësit.
Burime pranë artistit bëjnë të ditur se ky projekt nuk do të jetë një këngë e zakonshme. Përkundrazi, ai pritet të jetë një dedikim i ndjerë që reflekton zhvillimet e fundit në jetën private të Gjesti, me fokus të veçantë në ngjarjen tragjike të humbjes së vëllait të tij, e cila tronditi opinionin publik pak kohë më parë.
Foto: Gjesti/InstaStory
Ky projekt shënon jo vetëm rikthimin e Gjesti në muzikë, por edhe një mënyrë për të shprehur përmes artit emocionet, dhimbjen dhe sfidat e muajve të fundit. Muzika, si gjithmonë, duket se mbetet forma e tij më e sinqertë e komunikimit.
Foto: Gjesti/InstaStory
Mbetet të shihet nëse kënga do të vijë në formën e një balade, por ajo që dihet me siguri është se ky projekt pritet të jetë një nga më të ndjerët dhe më personalët në rrugëtimin artistik të tij. /Telegrafi/