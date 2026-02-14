Gjesti i revoltuar me estradën: Ma keni prishë veshin me tallava moderne
Artisti i njohur Gjesti është shfaqur së fundmi mjaft kritik ndaj kolegëve të tij në estradë, duke ndezur debat mes ndjekësve me deklaratat e drejtpërdrejta për gjendjen aktuale të muzikës.
Përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale, ai u shpreh i pakënaqur me ritmet dhe projektet që po prodhohen aktualisht, duke i cilësuar ato si “të tmerrshme”.
Në reagimin e tij, këngëtari la të kuptohet se është në një fazë reflektimi dhe pune intensive për materialet e reja muzikore, ndërsa nuk përjashtoi mundësinë që të bëjë ndryshime të mëdha në projektet që po përgatit.
“Ja po e ndryshojmë, ja po e lëmë. Me thanë dikush ‘wow, shih çka ka bë’. Jam tu u përgatitë deri në fund të marsit. Ja po e ndryshojmë, ja po e lëmë krejt”, u shpreh ai, duke nënvizuar se kërkon të sjellë diçka ndryshe nga ajo që po qarkullon aktualisht në treg.
Sipas tij, ritmi që po dominon skenën muzikore nuk i përshtatet vizionit artistik që dëshiron të prezantojë, gjë që duket se e ka shtyrë të rishqyrtojë drejtimin e projekteve të ardhshme.
Këto deklarata kanë nxitur reagime të shumta në rrjet, ku fansat janë ndarë mes atyre që e mbështesin sinqeritetin e tij dhe të tjerëve që e shohin si kritikë të ashpër ndaj industrisë. /Telegrafi/