Georgina tregon se sa shumë mund të ndryshojë jeta në 10 vjet: Nga shitëse në ikonë të modës 'Gucci'
Georgina Rodriguez ndau një sërë fotosh në profilin e saj në Instagram, përfshirë një të 10 viteve më parë kur punonte si asistente shitjesh në një dyqan, ‘Gucci’.
Në këtë mënyrë, modelja kujtoi fillimet e saj modeste, duke thënë se nuk harron kurrë se nga ka filluar.
Sot, ajo bashkëpunon me krenari me këtë markë prestigjioze mode dhe i vesh me kënaqësi krijimet e tyre në evente të rëndësishme.
Foto: Instagram
Jo shumë kohë më parë, në vitin 2016, ajo po punonte në dyqanin ‘Gucci’ në Madrid kur i famshmi Cristiano Ronaldo hyri brenda.
Ky takim i papritur ua ndryshoi jetën përgjithmonë.
Që nga momenti kur u takuan, Georgina është rritur në shumë më tepër se sa thjesht partnerja e njërit prej futbollistëve më të famshëm në botë.
Ajo është një nënë e përkushtuar ndaj fëmijëve të tyre, një modele e suksesshme dhe një personalitet me ndikim të madh në rrjetet sociale si dhe ylli i serialit të Netflix, "I Am Georgina".
Gjatë gjithë viteve, ishte mbështetja e fortë emocionale e Cristianos.
Ishte pranë tij në momente sfidash profesionale, tragjedish familjare dhe suksesesh historike.
Në fillim të vitit 2026, Georgina u shfaq gjithnjë e më shumë në eventet dhe sfilatat e modës së ‘Gucci’-t, përfshirë sfilatën në Milano në shkurt të këtij viti.
Edhe pse ajo nuk është ambasadore zyrtare, është e qartë se ajo e vlerëson bashkëpunimin e ngushtë me markën për të cilën ka punuar dikur dhe se i vesh krijimet e tyre me krenari të veçantë.
Pasi u bë një influencuese e njohur globalisht, bashkëpunoi edhe me shtëpi luksoze si ‘Prada’ dhe ‘Chanel’.
Megjithatë, ‘Gucci’ mban një vend të veçantë në historinë e saj si një simbol i fillimeve dhe një kujtesë se sa shumë mund të ndryshojë jeta vetëm në pak vite.
Këtë vit, çifti po planifikon një martesë, duke vërtetuar se ndonjëherë mjafton vetëm një person i veçantë për të ndryshuar fatin tënd përgjithmonë. /Telegrafi/