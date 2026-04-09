George Clooney akuzoi Trumpin për krime lufte, Shtëpia e Bardhë e kritikoi për "filma të tmerrshëm"
George Clooney e gjeti veten në grindje me Donald Trump dhe administratën e tij pasi e akuzoi atë për krime lufte, dhe reagimi i Shtëpisë së Bardhë pasoi shpejt dhe debati vazhdoi.
Në një deklaratë fillestare, Clooney tha: "Disa thonë se Donald Trump është mirë. Por nëse dikush thotë se ai dëshiron t'i japë fund qytetërimit, ky është një krim lufte. Ju ende mund të mbështesni një pikëpamje konservatore, por duhet të ketë një kufi të mirësjelljes dhe ne nuk mund ta kalojmë atë."
Shpejt pasoi një reagim i ashpër, me drejtorin e komunikimit të Shtëpisë së Bardhë, Steven Cheung, i cili tha në rrjetin X: "I vetmi person që kryen krime lufte është George Clooney për shkak të filmave të tij të tmerrshëm dhe aftësive të tij të tmerrshme në aktrim".
Fituesi i çmimit Oscar kritikoi ashpër administratën Trump, duke thënë se nuk ka kohë për "fyerje fëminore" kur gjëra më serioze po ndodhin në botë dhe në SHBA.
"Familjet po humbasin të dashurit e tyre. Fëmijët po digjen. Ekonomia botërore është në teh të thikës. Kjo është një kohë për debat të nxehtë në nivelet më të larta. Jo për ofendime infantile. Do të filloj unë. Një krim lufte dyshohet 'kur ka një qëllim për të shkatërruar fizikisht një komb', siç përcaktohet nga Konventa e Gjenocidit dhe Statuti i Romës. Cila është mbrojtja e administratës? (Përveçse më quan aktor të dështuar, me të cilin jam i lumtur të pajtohem sepse kam luajtur në filmat 'Batman' dhe 'Robin')", deklaroi ai.
Kjo nuk është hera e parë që Clooney dhe Trump janë përplasur publikisht. Trump më parë e quajti atë një "yll filmi të dorës së dytë dhe një komentator politik të dështuar" pas kritikave.
Clooney e gjeti deklaratën qesharake, kështu që bëri shaka se deklarata e Trump mund të ishte e vërtetë, por jo e tmerrshme. Megjithatë, kur erdhi puna te veprimet politike të Trump, Clooney nuk u përmbajt, duke dhënë një përgjigje të drejtpërdrejtë dhe të pakundërshtueshme.
"Nuk më intereson. Puna ime nuk është t'i bëj qejfin presidentit", tha Clooney. /Telegrafi/