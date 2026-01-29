Gavi dhe Yamal tallen me Real Madridin pas rezultateve kontradiktore të Ligës së Kampionëve
Barcelona u kualifikua në fazën e 1/8-tës së Ligës së Kampionëve të mërkurën mbrëma, dhe e bëri këtë në kurriz të Real Madridit.
Fitorja 4-1 e katalunasve ndaj FC Copenhagen siguroi që rivalët e tyre të përbetuar të përfundonin jashtë tetë vendeve të para, për kënaqësinë e madhe të mbështetësve të tyre - si dhe të disa prej lojtarëve të tyre.
Pas ndeshjes, kamerat e Movistar kapën momentin kur Gavi, i cili humbi ndeshjen për shkak të një dëmtimi, vrapoi drejt fushës së Spotify Camp Nou.
Ai i tregoi Lamine Yamal diçka në telefonin e tij, të cilën shumë besojnë se ka qenë rezultati në Lisbonë, ku tregohej humbja 4-2 e Real Madridit ndaj Benficas.
🚨🎥 | Gavi showing his phone to Lamine. 😂👀pic.twitter.com/K2m5Y6iFWE
— BarçaTimes (@BarcaTimes) January 28, 2026
Çfarëdo që u shfaq dukej mjaft qesharake për dyshen e Barcelonës, të cilët mezi presin të ngrenë këmbët lart për të shikuar TV ndërsa Real Madridi luan në ‘play-off’ kundër Benficës ose Bodo/Glimt.
Ndryshe, pas ndeshjes, Lamine Yamalit, iu dha çmimi MVP nga UEFA pasi shënoi një gol dhe asistoi një tjetër. /Telegrafi/