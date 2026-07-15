ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Paraqitja e dobët e Lucas Digne në humbjen 2-0 të Francës ndaj Spanjës në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026 ka shkaktuar reagime të ashpra nga tifozët e Paris Saint-Germain.

Mbrojtësi i majtë, i cili po lidhet ngushtë me një transferim te kampionët e Francës, u gjend në qendër të kritikave pasi shkaktoi penalltinë që i hapi rrugën fitores së spanjollëve.

Reagimet në rrjetet sociale ishin kryesisht negative, me shumë tifozë të PSG-së që shprehën dyshime për aftësinë e Digne për të qenë pjesë e skuadrës.

Disa vunë në pikëpyetje transferimin e tij të mundshëm në "Parc des Princes", ndërsa të tjerë kërkuan që klubi të rishqyrtojë vendimin pas paraqitjes zhgënjyese ndaj Spanjës.

Disa nga reagimet më të komentuara ishin:

"Pas kësaj ndeshjeje, PSG ndoshta do ta prishë kontratën me Digne. Sonte ishte tmerrësisht i dobët".

"Ai nuk është i denjë të veshë fanellën e PSG-së".

"Lucas Digne po përpiqet ta bindë Luis Enrique të mos e anulojë transferimin e tij te PSG pas kësaj ndeshjeje".

"Prisni pak... Digne ende nuk ka firmosur zyrtarisht me PSG-në, apo jo? Le të qëndrojë te Aston Villa”.

"Lucas Digne te PSG? Ai është edhe më i dobët se Beraldo. Çfarë po bëni?".

Paraqitja e mbrojtësit francez ka ngritur pikëpyetje mes tifozëve parisienë, të cilët nuk janë të bindur se ai do të ishte përforcimi i duhur për krahun e majtë të ekipit të Luis Enrique.

Kritikat e shumta në rrjetet sociale tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e tifozëve e kundërshtojnë afrimin e tij, veçanërisht pas gabimit vendimtar në gjysmëfinalen e Botërorit. /Telegrafi/

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