Fytyrë me fytyrë - tensionohet situata mes Albës dhe Labit
Dy banorët e Big Brother VIP Kosova 4, Alba Pollozhani dhe Labinot Rexha, kanë pasur një debat brenda shtëpisë.
Madje, ata në një moment janë parë fytyrë me fytyrë duke komentuar disa nga çështjet e tyre.
"A kjo të ka ngelur loja, të flasësh në emër të Limit, duke bërë lojën e Limit", iu drejtua Alba.
Foto: Instagram
"Pse po më afrohesh afër", iu drejtua në anën tjetër këngëtari.
"Kujdes se do të marrë zarf të zi pikërisht duke të të afruar ty dhe duke i treguar botës se një femër e fortë nuk ka frikë nga burrat si ty", tha më tej banorja.
"Afrohu, hajde, hajde ke frikë të dalësh jashtë, po afrohu", vazhdoi tutje.
Debati vazhdoi duke përmendur edhe gjëra të tjera dhe e gjithë biseda ishte për Lim Hotin. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals