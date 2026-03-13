Fuqia financiare nuk mjafton: Pse klubet angleze po dështojnë në Evropë?
Liga Premier përballet me kritika të forta pas rezultateve të dobëta në Evropë, dhe problemi kryesor nuk është kalendari i ngjeshur i ndeshjeve, por keqmenaxhimi i një avantazhi të madh financiar.
Megjithëse klubet angleze shpenzuan verën e kaluar më shumë se sa Serie A, Bundesliga, La Liga dhe Ligue 1 së bashku, ato rrezikojnë një eliminim masiv nga Liga e Kampionëve.
Ndërsa kritikët shpesh e lidhin rënien me lodhjen nga numri i madh i ndeshjeve, rivalët kontinentalë si Paris Saint‑Germain dhe Real Madridi kanë treguar se një kalendar i ngjeshur mund të përballohet me strategji të zgjuar dhe rekrutim cilësor.
Të dy klubet morën pjesë edhe në FIFA Club World Cup në Atlanta, por gjithsesi vazhdojnë të performojnë në nivele të larta.
Një shembull i qartë i diferencës u pa në fitoren bindëse 3-0 të Real Madrid ndaj Manchester City, ku Federico Valverde realizoi një hat-trick.
Sipas raportimeve, Liga Premier po e shpërdoron avantazhin financiar për shkak të vendimeve të dobëta në afatet kalimtare.
Si shembull përmendet Chelsea, që ka shpenzuar rreth 1 miliard euro për transferime në vitet e fundit, ndërsa Manchester City realizoi një tjetër investim prej 218 milionë eurosh në janar 2025, duke shtuar lojtarë që konsiderohen të panevojshëm për skuadrën.
Me rregullin e pesë zëvendësimeve dhe skuadra më të thella se kurrë më parë, argumenti i “lodhjes” po shihet gjithnjë e më shumë si një justifikim i dobët.
Analiza thekson se problemet reale lidhen me ndërtimin e pabalancuar të skuadrave, vendime të gabuara në afate kalimtare dhe tranzicione të dobëta në drejtimin e klubeve.
Në vend që të dominojë Evropën falë fuqisë financiare, Liga Premier rrezikon të mbetet pas rivalëve që edhe me buxhete më të vogla, po tregojnë strategji më të qarta dhe menaxhim më efikas sportiv. /Telegrafi/