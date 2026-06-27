Franca vendos rekord të madh pas fitores ndaj Norvegjisë
Kombëtarja e Francës ka regjistruar edhe një rekord të mirë pozitiv përpos fitores bindëse ndaj Norvegjisë.
Skuadra e Didier Deschamps e nisi ndeshjen në mënyrë perfekte, me Ousmane Dembele që realizoi golin e avantazhit pas vetëm shtatë minutash lojë. Francezët triumfuan në fund me rezultat të thellë 4-1, ndërsa sulmuesi i Paris Saint-Germain realizoi edhe dy gola të tjerë për të kompletuar një het-trik spektakolar.
Sipas të dhënave të “Stats du Foot”, ky është rasti i parë që nga Kupa e Botës 1998 që Franca arrin të shënojë gol në secilën prej tri ndeshjeve të fazës së grupeve të turneut. Një statistikë që rikthen kujtimet e edicionit të vitit 1998, kur “Les Bleus” fituan titullin e tyre të parë botëror në shtëpi.
Skuadra e Deschamps e mbylli grupin I në vendin e parë me pikë të plota dhe konfirmoi statusin e një prej favoriteve kryesore për trofeun në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë.
Ndërkohë, Franca në raundin e 32-të do të përballet me Suedinë./Telegrafi/