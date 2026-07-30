Formacionet zyrtare, Hibernian -Malisheva: Brdaric i kujdesshëm, kërkon kualifikimin
Janë publikuar formacionet zyrtare për përballjen mes Hibernianit dhe Malishevës, në një sfidë të rëndësishme për rrugëtimin evropian të të dyja skuadrave.
Skuadra jonë fitoi takimin e parë me rezultat 2-0 dhe kërkon kualifikimin tutje.
Trajneri i Hibernianit, David Gray, ka vendosur t’i besojë një formacioni me disa nga titullarët kryesorë.
Në anën tjetër tekniku i Malishevës, Thomas Brdarić, ka bërë zgjedhjet e tij për të kërkuar një paraqitje sa më të mirë ndaj skuadrës skoceze.
Malisheva do të luajë në fazën ofensive me një treshe sulmuese, ku Uka, Xhylani dhe Ibishi do të jenë përgjegjësit kryesorë për të rrezikuar portën e Hibernianit.
Hibernian: Sallinger; Mayor, O'Hora, Kerr, Passlack; Mulligan, Chaiwa, Obita; Elding, Lowe, Boyle (C).
Malisheva: Avdyli; Veliu, D. Kryeziu (C), Ferati, Uka; Isgandarli, Skovgaard, Vitija, Shani; Xhylani, Ibishi.
/Telegrafi/