Sulmuesi Meriton Korenica ka shënuar një gol nga afërsia në raundin kualifikues të Ligës së Konferencës.

CFR Cluj është në epërsi të dyfishte ndaj skuadrës së Armenisë, Alashkert, me golin e dytë që e ka realizuar ylli i Kosovës.

Pas një asistimi të Drazic, i cili në fakt tentoi të shënonte një parabolë, Korenica u gjend në vendin e duhur dhe realizoi në portën e zbrazur (45’).

Për ta parë golin: VIDEO./Telegrafi/

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